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Fevziye Meriç Çocuk Destek Eğitim Merkezi Üsküdar’da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

Üsküdar’da anne ve ya babasını kaybeden çocukların yaşamış olduğu travmaları atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla Fevziye Meriç Çocuk Destek Eğitim Merkezi açıldı.

Üsküdar’da anne ve ya babasını kaybeden çocukların yaşamış olduğu travmaları atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla Fevziye Meriç Çocuk Destek Eğitim Merkezi açıldı. Açılışa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Fevziye Meriç’in kızı Ümit Meriç de katıldı.
Üsküdar’da yaşayan, annesini ya da babasını kaybeden çocukların yaşamış olduğu travmayı atlatmalarına yardımcı olmak, benlik ve kişilik gelişimine rehabilitasyon süreci ile katkı sağlanması amacıyla Fevziye Meriç Çocuk Destek Eğitim Merkezi açıldı. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fevziye Meriç’in kızı Ümit Meriç, merkez çalışanları ile çok sayıda çocuk ve vatandaş katıldı. Açılış Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken merkezin açılış kurdelesinin kesimiyle devam etti. Başkan Türkmen, merkezin içerisini gezerken çocuklar da kendileri için hazırlanan gösteriyi izledi.

“Şefkat, eğitim, sevgi merkezi olarak hizmet sunacak”
Merkezde çalışanların çocuklarla birçok etkinlik gerçekleştireceğini dile getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “En anlamlı ve kalıcı işlerin, eğitimin yapılacağı çok önemli bir merkezin açılışındayız. Bu mekan inanıyorum ki çocuklarımız için özellikle yetim ve öksüz çocuklarımız için bir şefkat, eğitim, sevgi merkezi olarak hizmet sunacaktır. Merhume Fevziye Meriç adının verilmesi de çok anlamlıdır. Hiçbir zaman hakkını ödeyemeyeceğimiz bir ailenin mensubunun isminin burada yaşatılması bizim için de bir iftihar vesilesidir” dedi.

“Ailem adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum”
Annesinin isminin çocuklar için açılan bir merkeze verilmesinin çok değerli olduğunu ifade eden Fevziye Meriç’in kızı Ümit Meriç, “Anne, öğretmen, eş olarak isimsiz kahramanlardan birisidir Fevziye Meriç, evladı olarak ailem adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Merkez bünyesinde 7-14 yaş arası çocuklara psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, gönüllüler eşliğinde çocuklarla etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler içerisinde bireysel görüşme, grup terapileri, oyun atölyesi, oyunlarla İngilizce, masal terapi, hayal gücü ve tasarım gibi çalışmalar yer alıyor.

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