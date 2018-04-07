Fevziye Meriç Çocuk Destek Eğitim Merkezi Üsküdar’da açıldı

Üsküdar’da anne ve ya babasını kaybeden çocukların yaşamış olduğu travmaları atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla Fevziye Meriç Çocuk Destek Eğitim Merkezi açıldı. Açılışa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Fevziye Meriç’in kızı Ümit Meriç de katıldı.

Üsküdar’da yaşayan, annesini ya da babasını kaybeden çocukların yaşamış olduğu travmayı atlatmalarına yardımcı olmak, benlik ve kişilik gelişimine rehabilitasyon süreci ile katkı sağlanması amacıyla Fevziye Meriç Çocuk Destek Eğitim Merkezi açıldı. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fevziye Meriç’in kızı Ümit Meriç, merkez çalışanları ile çok sayıda çocuk ve vatandaş katıldı. Açılış Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken merkezin açılış kurdelesinin kesimiyle devam etti. Başkan Türkmen, merkezin içerisini gezerken çocuklar da kendileri için hazırlanan gösteriyi izledi.

“Şefkat, eğitim, sevgi merkezi olarak hizmet sunacak”

Merkezde çalışanların çocuklarla birçok etkinlik gerçekleştireceğini dile getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “En anlamlı ve kalıcı işlerin, eğitimin yapılacağı çok önemli bir merkezin açılışındayız. Bu mekan inanıyorum ki çocuklarımız için özellikle yetim ve öksüz çocuklarımız için bir şefkat, eğitim, sevgi merkezi olarak hizmet sunacaktır. Merhume Fevziye Meriç adının verilmesi de çok anlamlıdır. Hiçbir zaman hakkını ödeyemeyeceğimiz bir ailenin mensubunun isminin burada yaşatılması bizim için de bir iftihar vesilesidir” dedi.