Feyenoord'dan Van Persie açıklaması

ROTTERDAM (AA) - Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'un futbol direktörü Martin van Geel, Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.
Hollanda'nın RTV Rijnmond kanalına konuşan Van Geel, "Aylardır Van Persie ve ekibiyle çok sıkı görüşme içerisindeyiz. Görüşmelerin sonucunun olumlu olup olmayacağını göreceğiz." dedi.
Feyenoord'da herkesin Van Persie'nin takıma gelmesine destek verdiğini söyleyen Van Geel, "Van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapımız her zaman açıktır. Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve ekibi bununla ilgili defalarca açıklama yaptı. Geçen yıl sezon başlamadan olduğu gibi şimdi de ekiptekilerle görüştük ve herkes aynı fikirde." ifadelerini kullandı.
(AA)
'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...
Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...
Başbakan Binali Yıldırım 1978 model otobüsü kullandı
AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi
Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması
İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...
Derin mavinin en garip canlıları
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Okuyucu Yorumları 0 yorum