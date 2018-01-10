HABER

Feyenoord'dan Van Persie açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Futbol direktörü Van Geel: "Van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapımız her zaman açıktır"

ROTTERDAM (AA) - Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'un futbol direktörü Martin van Geel, Fenerbahçe'de forma giyen Robin van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Hollanda'nın RTV Rijnmond kanalına konuşan Van Geel, "Aylardır Van Persie ve ekibiyle çok sıkı görüşme içerisindeyiz. Görüşmelerin sonucunun olumlu olup olmayacağını göreceğiz." dedi.

Feyenoord'da herkesin Van Persie'nin takıma gelmesine destek verdiğini söyleyen Van Geel, "Van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapımız her zaman açıktır. Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve ekibi bununla ilgili defalarca açıklama yaptı. Geçen yıl sezon başlamadan olduğu gibi şimdi de ekiptekilerle görüştük ve herkes aynı fikirde." ifadelerini kullandı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
DEAŞ'lı teröriste gece yarısı baskını

DEAŞ'lı teröriste gece yarısı baskını

İstanbul genelinde büyük su kesintisi! İSKİ açıkladı

İstanbul genelinde büyük su kesintisi! İSKİ açıkladı

Damperi açık unuttu! Ön camdan yola fırladılar

Damperi açık unuttu! Ön camdan yola fırladılar

AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!

AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!

Şaka değil gerçek! Halk otobüsünü çaldı

Şaka değil gerçek! Halk otobüsünü çaldı

İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!

İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.