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Feyzioğlu, Kosova ziyaretini tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kosova Barolar Birliği Başkanı Osman Havolli'nin davetlisi olarak gittiği Kosova'da, geçen yılın Ekim ayında göreve gelen Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'i ziyaret etti.

Feyzioğlu, Kosova ziyaretini tamamladı

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kosova Barolar Birliği Başkanı Osman Havolli'nin davetlisi olarak gittiği Kosova'da, geçen yılın Ekim ayında göreve gelen Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'i ziyaret etti.
Ziyarette TBB Başkanı Feyzioğlu'na kentle ilgili bilgiler veren Mamuşa Belediye Başkanı Krasniç, "Kosovalı Türkler ve Mamuşa Belediyesi olarak Türkiye ve Kosova arasında köprü rolü üstlenmeye çalışıyoruz" dedi.
Kosova 1389 yılında fethedilmesine rağmen, Mamuşa'yı Fatih Sultan Mehmet döneminde Tokat'tan gelen Türkler kurmuş. Türkiye'den kardeş belediyelerle işbirliği içinde olan Mamuşa, 23 Nisan Kosova Türkleri milli bayramı kutlamalarının da merkezlerinden biri. Adını ‘Verimli toprak’ anlamına gelen, ‘Mamida’ kelimesinden alan Mamuşa halkı, II. Dünya Savaşı'ndan sonra içe kapanarak tarıma ağırlık vermiş ve Mamuşa'yı domateste bir marka yapmış. Her 23 Temmuz'da ise Mamuşa Domates Festivali düzenleniyor. Mamuşa'nın bir özelliği de Kosova Barolar Birliği kurucusunu içinden çıkarmış olması.

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