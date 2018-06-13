GAZZE (AA) - Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Batı Şeria'daki Filistin hükümetini, Gazze'ye yönelik yaptırımları nedeniyle istifaya çağırdı.

FHKC'den yapılan açıklamada, "Gazze'ye yönelik alınan cezai önlemlerin ulusal ve toplumsal zararlara neden olması ve Filistin davasının tasfiye edilmesi planları karşısında direnişi zayıflatmasından dolayı hükümeti istifaya çağırıyoruz. Gazze'ye yönelik cezai önlemlerin devam etmesi, Filistin yönetimini, ulusal, yasal ve ahlaki sorumlulukla karşı karşıya bırakıyor." ifadelerine yer verildi.

Batı Şeria'da Rami el-Hamdallah başkanlığındaki Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, hükümetin Gazze'deki vatandaşlara karşı sorumlu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada dikkatleri Gazze'de yaşanan sıkıntıların gerçek sorumlusundan başka yöne çekmek için hükümete iftira atıldığına, bu şekilde İsrail'in ve uyguladığı ablukanın neden olduğu sorunların görmezden gelindiğine işaret edilmişti.

Filistin hükümeti, Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 kesintili ödüyor. Memurlar geçen aydan bu yana maaş alamıyor.

Gazzeli memurlar Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

