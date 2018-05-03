FHKC’den Filistin yönetimine Gazze tepkisi

"Filistin yönetimi tarafından Gazze’ye uygulanan ambargonun daha fazla ağırlaştırılması ahlaki ve milli bir çöküşü temsil ediyor. Bu cezalandırma, Gazze’deki krizi tehlikeli bir çıkmaza sürüklüyor ve kitlesel yok oluşa neden olabilir."

Filistinli gruplar, kanaat önderleri ve STK’lara ambargonun derhal durdurulması için meydanlara çıkma çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Açıklamada, "Gazze’ye yönelik cezalandırıcı uygulamalar insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Bu uygulamalar, Filistin sahasındaki bölünmüşlüğü derinleştirerek güçlendiriyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin yönetiminin İsrail ablukası altındaki Gazze’ye uyguladığı cezalandırıcı ambargoyu ahlaki ve milli bir çöküş şeklinde nitelendirerek, bu durumun Gazze Şeridi’ni "kitlesel yok oluşa" sevk ettiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas’ı Gazze’nin kontrolünü Filistin Uzlaşı Hükümeti’ne teslim etmeye zorlamak için Nisan 2017’de, Gazze’deki memurların maaşlarının 3’te birini kesme kararı almıştı. Abbas ayrıca, 19 Mart 2018’de de Hamas’ın yönetimi teslim etmesi için bu yönde tehditlerini yinelemişti.

Abbas’ın bu tehditlerinin ardından Gazze’deki memurların maaşlarında yüzde 50’lik bir kesinti yapılmış ve zamanından yaklaşık 1 ay sonra yatırılmıştı.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.

Ramallah merkezli Filistin hükümetinin sorumluluklarını üstlenmemesi, Hamas'ın Gazze yönetimini elinde bulundurduğu dönemde tayin ettiği memurların durumu gibi meseleler yüzünden anlaşmanın uygulama aşamasında sıkıntılar yaşanıyor.

