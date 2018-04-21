Fıat Full Back sahibine teslim edildi

Esas 67 Burda alış veriş merkezi 10 Mart tarihinde gerçekleştirilen çekilişte araç ve motosiklet kazanan talihlilere araçları teslim edildi.
08 Aralık 2017 -28 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşen kampanyada Esas 67 Burda AVM içindeki mağazalardan aynı gün içinde yapılan toplamda 100 TL ve üzeri alışverişlerin fiş/faturalarını getiren ziyaretçiler, çekilişe katılmaya hak kazandı. 10 Mart tarihinde Zonguldak 1. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile yaklaşık 88.988 kupon verilen Fıat Full Back kampanyasının araç talihlisi Mahmut Köse oldu. İşlemleri tamamlanan talihliye aracı Esas 67 Burda AVM Pazarlama Müdürü Pelin Kılıçarslan tarafından teslim edildi.
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