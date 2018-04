Fidanları, şehitlerin künyeleri ile birlikte toprakla buluşturdular

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Elbistan Senem Ayşe Kız Yurdu öğrencileri, şehitlerin künyelerinin yazılı olduğu 119 fidanı toprakla buluşturdu.

Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda çeşitli bölümlerle eğitim gören KYK Senem Ayşe Kız Yurdu öğrencileri, şehitler için anlamlı bir vefa örneği sergiledi. ‘Her şehide bir fidan’ parolası ile yola çıkan kız öğrenciler, Yurt Müdür Vekili Nesrin Kuşoğlu’nun girişimleri ile temin edilen fidanları, ilçeye bağlı Taşoluk mevkiinde bulunan Şehitler Ormanı’na dikti.

Fidan dikimi öncesinde değerlendirme yapan KYK Senem Ayşe Kız Yurdu Müdür Vekili Nesrin Kuşoğlu, şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini belirterek, “Bu projeyi uzun süredir hayata geçirmeyi düşünüyorduk. Onlar, bizim için gözlerini bir kırpmadan şehit oldular. Şehitlik mertebesine ulaştılar. Biz de onlara olan minnettarlığımızı bir nebze olsun gösterebilmek adına fidan dikiyoruz. Elbistanlı 38 şehidimiz için ve 81 ildeki şehitlerimiz adına da 1’er adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Dikilen her fidana da şehitlerimizin künyesi takılıyor. Şehitlerimizin adı bu fidanlarda yaşayacak inşallah. Allah, tüm şehitlerimize rahmet etsin. Ailelerine de başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehit ve Gaziler Derneği Elbistan Şube Başkanı Turgut Şakalar ise, her şehit için bir fidan dikimi programına katkı sunanlara teşekkür etti.

Şakalar, “Şehitlerimizin adının bu fidanlarda yaşayacak olması çok güzel bir duygu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenciler adına konuşan Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Sultanur Akgüç de, şehitlerin izinden gideceklerinin sözünü verdi.

Akgüç, şunları söyledi:

“Yurt Müdür Vekilimiz Nesrin Kuşoğlu ve Yurt Yönetim Memurumuz Asuman Yavşan’ın öncülüğünde bu gün bu vatan topraklarında bizim huzurla yaşayabilmemiz için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlerimizi unutmadığımızı, onlara duyduğumuz minneti az da olsa gösterebilmek amacıyla, şehitlerimizin adını taşıyacak olan fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu fidanlar, toprağa kök saldıkça ve gökyüzüne doğru yükseldikçe şehitlerimize olan minnetimiz artacak ve duyduğumuz gurur sema ile buluşacaktır. Vatan uğruna gençliğinden, annesinden, babasından, çocuklarından ve hayallerinden geçen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Onların izinden gitmeye de söz veriyoruz.”

Konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi. Açılan çukurlara fidanları şehit aileleri ile birlikte diken öğrencilere jandarmalar da destek verdi. Her fidanın yanına, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeleri yerleştirildi. Program, Elbistanlı şehit ailelerine, vatan toprağına emanet ettikleri evlatlarının adının verildiği fidanları simgeleyen künye ve mektup takdim edilmesi ve dua ile sona erdi.

Duygusal anların yaşandığı programa Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, şehit yakınları ve gaziler, orman şefliği personeli, jandarma ve öğrenciler katıldı.