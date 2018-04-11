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Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 08:59 | Son Güncelleme

Bahçeli’nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik söylediği, “Cumhurbaşkanımız kamuflajı giydi, Kılıçdaroğlu da ayağına mekapları geçirip terörist kıyafetleri giysin” sözleri yeni bir tartışmayı ateşledi. CHP Strateji Geliştirme Komisyon Başkanlığı görevini de yöneten avukat Fidel Okan’ın Bahçeli’nin bu sözlerine yönelik “Bahçeli, dansöz kıyafeti giydiği için herkese bir kıyafet yakıştırıyor” sözleri ise Ülkücüleri ayağa kaldırdı.

Ülkücüler Fidel Okan’a attığı bu tweet üzerinden sosyal medyada ateş püskürürken, MHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, Okan’a tepki gösterdi. Sözlü, “Victoria secret güzeli @FidelOKAN Adana’nın bozkurtları hazır, çokta heyecanlılar” diye yazdı.

MHP Muğla Miletvekili Mehmet Erdoğan da “Liderimiz Devlet Bahçeli Fetö’ye ve ihanetten beslenen lansız kriptolarına ‘giydirdi’ ya bakın ses nereden çıkıyor!? @FidelOKAN denen bu şahsiyetin söylediklerinin de kendisin de hükmü yoktur. Ama dansöz elbisesini kendisi kendi rızasıyla giyecektir!” dedi.

Daha sonra tartışmaya Erdoğan’ın avukatı AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya da katıldı. Özkaya, Fidel Okan’ı hedef alarak, “Yaptığı meslek nedeniyle hukuk fakültesi mezunu olan birinin bunu yazması için ya diplomasında sorun vardır ya da hukuki fiil ehliyetinde. İnsanların kalitesi uslübundan anlaşılır... Ve herkes kendisine yakışanı yapar” diye yazdı.

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Fidel Okan ise bu tartışmalara, “Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na terorist kıyafeti giysin derken fiili bir durumu kaydetmedi ağır siyasi eleştiri getirdi. Nitekim ben de Bahçeli’nin dünü ve bugünü arasındaki farka duruma uygun bir benzetmeyle karşılık verdim. Sizin bu eleştiriyi anlamamanız gayet normal!” ifadeleriyle karşılık verdi.

Fidel Okan devamında şunları söyledi:

“Aklınız fikriniz bel altında olduğu için terörist kıyafetindeki hicvi de dansöz kıyafeti denmesindeki eleştiriyi de anlamanız mümkün değil! Bu bir kapasite meselesidir siz ise o kapasiteye sahip değilsiniz. Bugün Ak Parti milletvekili olarak Bahçeli’nin avukatlığını yapıp haksız yere bana saldıracağınıza dönün aynaya bakın... Bakın sizin Trol başınız ve vekiliniz Bahçeli için neler demiş. Adamsanız siz önce Bahçeli’den özür dileyin....Ya da ne haliniz varsa görün!”

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Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Rezeda Ganiullina

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Okuyucu Yorumları 62 yorum
bahceliye nelafkoymuş ya
dogru söylemiş .adam sarayın soytarısı oldu
@avkose sizde pkk nın tasmalısı oldunuz ?
vay be Ahmet çakar giymedi demek ki dövlet böhçölü giymiş...resmi görmedim ama galiba yakışmıştır.
Şirinlerin düşmanı gargamel...
Birbirinizi yeyin diyecemde olan biz garibanlara oluyor,belki akşamdan beraber yemeğe gidiyorsunuz,kamera önünde atışın akşama yatışın ne güzel Türkiye
doğru chp tam bir pkk partisi olmuştur ve ilk önce bay kemali dağa göndermek lazım...
@hain_gecelerim ALÇAKLIGA LÜZUM YOK BEN ESKİ BİR MHP Lİ YENİ İYİ PARTİLİ OLARAK CHP CUMHURİYETİN PARTİSİDİR
BU VATANDA GERÇEK MİLLİYETCİLERİNDE ÜLKÜCÜLERİNDE CUMHURİYETCİLERİNDE ATATÜRK CÜLERİNDE VATAN BAYRAK DİYENLERİNDE YERİ İYİ PARTİDİR EVVEL ALLAHIN İZNİYLE BU YOL SELAMETE HAYRA ESENLİGE EŞİTLİGE ADİL ADALETE HAYRA GİDEN YOLDUR İŞLLH
dün başkanlık sistemi için öyle deyip sonradan koltuğundan olacağını görünce hükümete yanaşarak dansöz gibi dönen aynı şekilde dün hükümeti ağır şekilde eleştirirken kongre yaptırtmayıp onlarca ilçe teşkilatındaki insanların talebini hiçe sayarak hareketler eden biri saray dansözü olmuştur. aksini söyleyenler boşuna çenesini yormasın herşey ortada.
hiç de ayaklanmadım...
bu saatten sonra benim başkan adayım Fidel Okandır :)
Yarası olan gocunur.
oldu canım sen adama terörist kıyafeti giydir sıkıntı yok dansöz kıyafeti terörist kıyafetinden onurludur özür dileyecek biri varsa oda bahçelidir kılıçdaroğlu değil o lafa az bile demiş
fidel miş isme bak Türk olmadığı her halinen belli zaten
doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar tepkilerin conolardan gelmeside daha bi enteresan
Ne ülkücüsü. Ülkücğ tepki göstermez. Onlar yalakadır. Ülkücü fırsatı Bahçelinin alaşağı edilmesi için kolluyur
Bahçeliyi dansöz kıyafetiyle görmedik ama kılıçdaroğlunun afrin merkezine girmeyin dediğini ve chp li milletvekillerinin terörist cenazelerinde ağıt yaktığını hdp barajı geçti diye pilav dağıttıklarını neyaprsanız yapın gözlerimizden silemiyeceksiniz
BAHÇELİ KÜMEYE......
evet doğru söylemiş, bende ülkücüyüm ama artık bahceliye en ufak bir güvenm kalmadı, ülkücüle köpek diyenleri unutmadım. Bu saatten sonra ne haliniz varsa görün. artık sadece Meral anne var gerçek ülkücüler için
PKK SEVİCİ LER ÇOĞALIYOR HERGÜN ORTAYA TEKTEK ÇIKIYORLAR ULU ÖNDER ATATÜRK 'ÜN KURDUĞU PARTİ KİMLERE KALDI
Ayağa kalkacak bir şey yok. Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na "mekap giy" demesini nasıl normal karşılıyorsanız bunu da öyle karşılayacaksınız. Üstelik Bahçeli'nin son 2 yıl hariç bütün siyasi hayatındaki açıklamalarına bakarsanız sizinde kafanızda soru işaretleri olacaktır. Aslında insan merak etmeden duramıyor.Ne oldu da Bahçeli bu kadar AKP yandaşı oldu.Bir şey olması lazım.Yani bana 16 yıldır en özel konulara varacak kadar en ağır hakaretleri eden birisini kayıtsız şartsız desteklemem için farklı bir şeyler olması lazım. Ben ülkücü kanattan biri olsam bunun cevabını arardım.
Ülkücü kardeşlerim hala bu adamın yanında ne işiniz var allah aşkına
Eee doğru demişler dansözlük kötü meslekmi ama siyasetçinin dönsözü hiç iyi değil
Mhp li vekillerin ve tüm ülkücülerin bir an önce Mhp den istifa edip İyi Partiye geçmeleri VATAN BORCUDUR!!!!!!!!!!!!!!!
Cehalet partisi başka bir şey degilsiniz
Gerçek ülkücü bu sözlere alınmaz çünkü Bahçeli için söyleniyor.. doğruluk payı da yok değil hani :))
ülkücü olarak diyorumki doğru söylemiş. bahçeli niye güceniyorki akp için söyledikleri ortada ülkücüler için akp nin söyledikleride ortada.o zaman söylenenlere tepki vermiyecek şapkayı önüne koyup düşünecek ülkücüleri ne hale düşürdüğünü vede BAŞBUĞUMUZUN partisini ne hale getirdiğini.
bu hallere düsecek adammıydın sen eyyyyy bahçeli (ne çabuk unuttun)
abi hdp demirtaşı 17 kez ziyaret siz etiniz asker milet buluşmasından rahatsızın pkk sözcülüğü yapıyorsun dasöz gibi kıvırıyon yüzüne vurunca çıkıp ben Atatürkçüyüm de ya siz olsanız olsanız pkk metresi olursunuz ey chpkk lılar kudurmayın
hüseyin sözlü senin yolsuzluk dosyan ne alemde ??? bu aralar fazla gündemdesin birşeylermi amaçlıyorsun???
Bende bir Ülkü cüyüm,lakin DEVLET bey,ağır Devlet adamlığı vasfını yitiriyor bence,Tayyibi savunmak sanami kaldı be adam,Ha Devletin bekasini düşünürsün emmena,Ama birilerini savunayim dersen olacağı bu..
ÜLKÜCÜYSENİZ TÜRKLÜK AYAKLAR ALTINA ALINDIGINDA NERDEYDİNİZ BAHÇELİ CEPHEYİ SATTIGINDA NERDEYDİNİZ SİZ NASIL ÜLKÜCÜYSENİZ MHP DE ARTIK ÜLKÜ CÜ FİLAN YOK ONLAR AKP NİN ÜLKÜCÜ ELBİSESİ GİYDİRİLMİŞLERİDİR BİZLERİ KİMSE SALAK YERİNE BIRAKIP TAFAF TOPLAMAYA ÇALIŞMASIN BİZ MHP YE EL SALLIYALI ÇOK OLDU
adam dogru demis tebrik ederim.
dogru soze ne denir?
Fidel Okan doğru söylemiş, bahçeli kıvıra kıvıra asenayı geçti
ayaklanıp göbek atsın dansözler
bu nedir ya. sen yapacan karşı tarafı terörist veya başka şeylerle suçlayacan. sonrada sana söylenince bir şey ülkücüler hazır. ülkücüler bu kadar gaza gelmiyor artık kusura bakma. söylenenler de bir geçmişe birde şimdiye bakınca teşbihte hata olmaz durumuna geliyor.
Az bile söylemiş..
gargamel :)
BAHÇELİ DANSÖZÜN DİK ALASI
Az bile söylemiş gargamele
ülkücümü hahahahaahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahahahahaha tarih oldu tarih saraya b......rt oldular
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