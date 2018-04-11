Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Ülkücüler Fidel Okan’a attığı bu tweet üzerinden sosyal medyada ateş püskürürken, MHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, Okan’a tepki gösterdi. Sözlü, “Victoria secret güzeli @FidelOKAN Adana’nın bozkurtları hazır, çokta heyecanlılar” diye yazdı.
MHP Muğla Miletvekili Mehmet Erdoğan da “Liderimiz Devlet Bahçeli Fetö’ye ve ihanetten beslenen lansız kriptolarına ‘giydirdi’ ya bakın ses nereden çıkıyor!? @FidelOKAN denen bu şahsiyetin söylediklerinin de kendisin de hükmü yoktur. Ama dansöz elbisesini kendisi kendi rızasıyla giyecektir!” dedi.
Daha sonra tartışmaya Erdoğan’ın avukatı AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya da katıldı. Özkaya, Fidel Okan’ı hedef alarak, “Yaptığı meslek nedeniyle hukuk fakültesi mezunu olan birinin bunu yazması için ya diplomasında sorun vardır ya da hukuki fiil ehliyetinde. İnsanların kalitesi uslübundan anlaşılır... Ve herkes kendisine yakışanı yapar” diye yazdı.
ADANA BELEDİYE BAŞKANI ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Fidel Okan ise bu tartışmalara, “Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na terorist kıyafeti giysin derken fiili bir durumu kaydetmedi ağır siyasi eleştiri getirdi. Nitekim ben de Bahçeli’nin dünü ve bugünü arasındaki farka duruma uygun bir benzetmeyle karşılık verdim. Sizin bu eleştiriyi anlamamanız gayet normal!” ifadeleriyle karşılık verdi.
Fidel Okan devamında şunları söyledi:
“Aklınız fikriniz bel altında olduğu için terörist kıyafetindeki hicvi de dansöz kıyafeti denmesindeki eleştiriyi de anlamanız mümkün değil! Bu bir kapasite meselesidir siz ise o kapasiteye sahip değilsiniz. Bugün Ak Parti milletvekili olarak Bahçeli’nin avukatlığını yapıp haksız yere bana saldıracağınıza dönün aynaya bakın... Bakın sizin Trol başınız ve vekiliniz Bahçeli için neler demiş. Adamsanız siz önce Bahçeli’den özür dileyin....Ya da ne haliniz varsa görün!”
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı! Artık orada saklanıyor
Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
Suriye hava sahası trafiği durdu
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 62 yorum