Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Ülkücüler Fidel Okan’a attığı bu tweet üzerinden sosyal medyada ateş püskürürken, MHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, Okan’a tepki gösterdi. Sözlü, “Victoria secret güzeli @FidelOKAN Adana’nın bozkurtları hazır, çokta heyecanlılar” diye yazdı.

MHP Muğla Miletvekili Mehmet Erdoğan da “Liderimiz Devlet Bahçeli Fetö’ye ve ihanetten beslenen lansız kriptolarına ‘giydirdi’ ya bakın ses nereden çıkıyor!? @FidelOKAN denen bu şahsiyetin söylediklerinin de kendisin de hükmü yoktur. Ama dansöz elbisesini kendisi kendi rızasıyla giyecektir!” dedi.

Daha sonra tartışmaya Erdoğan’ın avukatı AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya da katıldı. Özkaya, Fidel Okan’ı hedef alarak, “Yaptığı meslek nedeniyle hukuk fakültesi mezunu olan birinin bunu yazması için ya diplomasında sorun vardır ya da hukuki fiil ehliyetinde. İnsanların kalitesi uslübundan anlaşılır... Ve herkes kendisine yakışanı yapar” diye yazdı.

ADANA BELEDİYE BAŞKANI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Fidel Okan ise bu tartışmalara, “Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na terorist kıyafeti giysin derken fiili bir durumu kaydetmedi ağır siyasi eleştiri getirdi. Nitekim ben de Bahçeli’nin dünü ve bugünü arasındaki farka duruma uygun bir benzetmeyle karşılık verdim. Sizin bu eleştiriyi anlamamanız gayet normal!” ifadeleriyle karşılık verdi.