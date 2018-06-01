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Fidyecilerin kaçırdığı iş adamı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

Gaziantep'ten fidye karşılığı kaçırılan Suudi Arabistan uyruklu iş adamı Fahad Mohammed Arwaehel, Şanlıurfa'da Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla özgürlüğüne kavuştu - Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'ten fidye karşılığı kaçırılan Suudi Arabistan uyruklu iş adamı Fahad Mohammed Arwaehel, Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliğince Dışişleri Bakanlığına gönderilen "çok acil" kodlu yazıda ticaret yapmak üzere Gaziantep'te bulunan Arwaehel'in kaçırıldığı ve ailesinden 3 milyon 300 bin riyal fidye istendiği, aksi halde Suriye'ye götürerek öldürüleceği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda kaçırılan şahsın Hilvan ilçesine bağlı Uzuncuk Mahallesi'ndeki bir yerde alıkonulduğu tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, Arwaehel'i kurtardı.

Olayla ilgili biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Fahad Mohammed Arwaehel fidye Gaziantep Suudi Arabistanlı iş adamı

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