Pasifik ülkesi Fiji’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Fiji Adaları'nın kuzeybatısındaki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu: Sakin ol, şu anda dolandırılıyorsun
İsrail basınından, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerle ilgili krizi tırmandıracak iddia!
Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler
Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin
Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı
ABD ve Çin krizinde flaş gelişme!
Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu
Maalesef bu fotoğraf gerçek!
Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum