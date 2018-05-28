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Fiji'de 5,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 09:09 | Son Güncelleme

Fiji'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Pasifik ülkesi Fiji’de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Fiji Adaları'nın kuzeybatısındaki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Fiji Pasifik

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