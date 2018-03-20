Kepez Belediyesinin, eski Dokuma Fabrikası’nın 250 dönümlük ticari alanının ortak akılla şekillendirilmesi amacıyla düzenlediği ‘Fikir Proje Yarışması’ sonuçlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Yarışma ortak aklın oluşmasına yönelik bir adımdı. Ticari alanı, kentin ortak aklının yönlendirilmesiyle şekillendireceğiz” dedi.

Türkiye genelinden 39 adet mimari projenin katıldığı Kepez Belediyesi Dokuma Alanı Fikir Proje Yarışması sonuçlandı. Mimar ve mühendislerden oluşan akademik jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda yarışmanın 5 eşdeğer projesi belirlendi.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi eski Başkanı Osman Aydın’ın jüri başkanlığı yaptığı, meslek odası başkanlarının danışman jüri olduğu yarışmada, 5 eşdeğer proje ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, jürinin projelerini değerlendirdiği Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Dokuma Alanı Fikir Proje Yarışması’nda ödül olan 5 eşdeğer projeyi açıkladı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan toplantıya Jüri Başkanı Osman Aydın, Dokuma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Demir ile Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır da katıldı.

Tütüncü: “Ortak akılla önce Dokuma’nın yeşil alanını halkın kullanımına açtık”

Tütüncü, 2014 mahalli seçimlerinden sonra Dokuma Fabrikası’nın kapılarını halka açılmasına yönelik çalışmaları başlattıklarını anımsatarak, “Bu çalışmayı yaparken hassasiyetimiz şuydu: Mevcut binaları yıkmamak, yeşil dokuyu tahrip etmemek ve yeni yapılaşma yapmamaktı. Bununla alakalı kendimizi bağlayıcı yöntemleri belediye meclisimizde aldık. Meclis kararı ile meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin ve akademisyenlerden oluşan bir komisyon kuruldu. Dokumu Çalışma Komisyonu 3 aylık bir toplantının ardından 238 bin metrekarelik park alanıyla ilgili yol haritası belirledi. Komisyonun raporu, 2015 yılında Kepez Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Bu rapor, belediye idaresinin Dokuma’da yapacağı çalışmalar için bir yol haritası oldu. Bu yol haritasında ifade edilenler belediye idaresi tarafından yapılarak, Dokuma’nın park kısmını, Antalyalıların kullanımına açtık. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Gözden çıkarılmış, Antalya’da tamamıyla hatırası silinmeye çalışılmış bir araziyi biz tekrar hayatın merkezine dâhil ettik” dedi.

“Dokuma’da suyu bulandırmak isteyenler var”

Başkan Hakan Tütüncü, bazı kesimlerin Dokuma’nın ticari alanıyla ilgili halk arasında çeşitli rivayetler dolaştırıldığını belirterek, “Dediler ki, yeşil alan halkın kullanımına açılarak kurtarıldı ama ticari kısımla alakalı farklı bir düşünceleri var. Biz ise suyu bulandırma hareketlerine karşın her defa şu cevabı verdik: Dokuma’nın ticari alanıyla alakalı devam eden tazminat davalarını neticelendireceğiz ve burayı da orta aklın yol göstericiliğinde planlayacağız. Bu vaadimizi güçlendirecek adımları da peşi sıra atmaya başladık. 2017’te tazminat davasıyla ilgili görüşmeler neticesinde, belediye meclisimiz konuyu kamuoyu önünde tartışarak bir karar aldı. Anlaşma zeminin neticesinde 2017’nin sonunda Dokuma’nın ticari alanının hukuki problemini çözdük. 250 bin metrekarelik nitelikli, kıymetli bir arazi artık Antalyalıların olmuştu. Tapunun üzerindeki şerhler tamamen kaldırılmış, tapu Kepez Belediyesi geçmişti.” “Dokuma’da hep açık ve şeffaf olduk”

Ticari alanın yeniden işlevlendirilmesi, kent yaşamına kazandırılması amacıyla fikir proje yarışması düzenlediklerini söyleyen Tütüncü, “Yarışma ile ilgili olarak da çalışmalarımız 2017’nin ortalarında başlamıştı. 2017’nin ortalarında başlayan bu çalışma aslında Dokuma’nın ticari alanında da bir ortak aklın oluşmasına yönelik ilk adımdı. İdaremiz, açıklığı, hesap verilebilirliği ve şeffaflığı en önemli yönetim ilkesi olarak kabul etmiştir. Biz hesaba çekilmeden önce biz hemşehrilerimize ve kamuoyuna her konuda hesap verelim istiyoruz. Bugüne kadar bütün eylemlerimizde, işlemlerimizde bunu en temiz şekilde ortaya koyduk. Dokuma gibi Antalya’yı ilgilendiren Dokuma’nın bütün safahatını parkın hayata kazandırılmasında, ticari alanın hukuki sürecinin çözülmesinde, ticari alanın yeniden işlevlendirilmesine ilişkin atmış olduğumuz adımlarda en önemli özelliğimiz hesap verilebilirlik, şeffaflık ve açıklık olmuştur.”

“Dokuma Antalyalılarındır”

Tütüncü şöyle devam etti:

“Dokuma arazisi çok kıymetli ve şehir merkezinde boş kalmış nadir arazilerden birisidir. Bu arazi Antalyalılarındır. Her ne kadar mülkiyeti neredeyse tamamı Kepez Belediyesine ait bir ticari şirkete ait olsa da burası Antalyalıların hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu düşünce ile hareket ederek hukuki problemini çözdüğümüz ticari alanı nasıl Antalya’ya kazandıralım, nasıl işlevlendirelim bununla ilgili söz verdiğimiz gibi ortak aklı harekete geçirmeye başladık. Birinci aşama proje yarışmasıydı. Osman Aydın bey, bu konuda bize rehberlik etti. Onun bilgisinden, tecrübesinden, deneyimlerinden istifade ederek, Dokuma’nın ticari alanını, Türkiye’deki bütün mimarların katılabileceği bir proje yarışmasına konu ettik. Proje yarışmasını gerçekleştirirken herhangi bir sınırlayıcı tutum içerisinde olmadık. Öndeki park alanıyla bütünleşecek, buraya bir takım ticari fonksiyonların yüklenmesi ve yüklenen bu ticari fonksiyonlarla birlikte elde edilecek gelirin de bu kadar büyük ve geniş bir alanın sevk, idaresi, bakımı konusunda idareye, kamuya yük olmayacak bir yöntemin geliştirilmesini istedik.

Türkiye genelinden yarışmaya 39 proje katıldı. Jüri üyelerimiz 2 hafta süren titiz bir incelemenin neticesinde 39 proje içerisinden eşdeğer 5 projeyi seçtiler. Biz bu yarışmada 1. 2. ve 3. seçmiyoruz, yarışmada eş değer 5 proje seçeceğimizi ifade etmiştik. Jürinin oylarıyla 5 eşdeğer proje belirledik. Yarışmada emeği geçen Jüri Başkanımız Osman Aydın’a, diğer jüri üyelerimize, Dokuma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Demir’e teşekkür ederim.”