Fikir ve Sanat Akademisinde mevlidin yazılma amacı ele alındı

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilen “Anadolu Coğrafyasında Ezan ve Mevlid Geleneği” dersinde, mevlidin yazılma amacı ve insanlar üzerindeki tesiri ele alındı.
Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde "Anadolu Coğrafyasında Ezan ve Mevlid Geleneği" dersi, Üsküdar Musiki Cemiyeti başkanı, hafız ve bestekar Amir Ateş’in katılımıyla gerçekleştirildi. Geçmiş dönemlerde insanlar ile din arasındaki bağlantıyı mevlidin sağladığından bahseden Ateş, mevlidin toplumu bir arada tutan önemli bir eser olduğunu vurguladı. Yaşadığı hatıraları da paylaşan Amir Ateş, "Güzel ses vardır insanı arş-ı alaya yükseltir; kerih ses vardır insanı yerin dibine sokar. Öyle hatıralarım var ki; mevlidin tesiriyle İslam ile müşerref olan insanlar tanıdım. Caminin önünden geçmeyen insanların mevlidden etkilenerek namaza başladıklarına ve camiden çıkmadıklarına şahit oldum" dedi.
Program, Amir Ateş tarafından okunan Mevlid-i Şerif’le tamamlandı.
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