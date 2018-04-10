Fikir ve Sanat Akademisi’nde

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, “Sultanların Şiirleri” dersini hanedan üyelerinin şiirleriyle noktaladı.
Divan şiiri geleneği ve konularıyla başlayan derslerde, Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra İslam medeniyeti etkisiyle ortaya koydukları eserler incelendi. Sakarya Üniversitesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Ali Kaya, gerçekleştirdiği derslerde şiirin merkezinde aşk olduğunun yanı sıra şairlerin dertlerini, duygu ve düşüncelerini aktarmakta şiiri vasıta olarak kullandıklarını belirtti. Katılımcıların 6 hafta boyunca yoğun ilgi gösterdiği Sultanların Şiirleri dersinde Fatih Sultan Mehmet’ten Cem Sultan’a, Yavuz Sultan Selim’den Kanuni’ye birçok hanedan mensubunun Divan şiiriyle beyitlerine taşıdığı ilahi aşk ve devlet meseleleri hakkında konuşuldu.
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