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Fikirtepe'de rezidans inşaatında yangın - 3

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

KADIKÖY Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.  Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı.

Fikirtepe'de rezidans inşaatında yangın - 3

Ramazan EĞRİ - İstanbul (DHA) - KADIKÖY Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.
Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. İnşaat halindeki 20 katlı binanın üst katlarından dumanlar yükseldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında asansör boşluğundaki straforların yandığı belirtildi. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

(FOTOĞRAF)

Fikirtepe'de rezidans inşaatında yangın - 3Fikirtepe'de rezidans inşaatında yangın - 3Fikirtepe'de rezidans inşaatında yangın - 3

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