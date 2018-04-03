Fikirtepe'de rezidans inşaatında yangın - 3

Ramazan EĞRİ - İstanbul (DHA) - KADIKÖY Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. İnşaat halindeki 20 katlı binanın üst katlarından dumanlar yükseldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında asansör boşluğundaki straforların yandığı belirtildi. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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