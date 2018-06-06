Fikret Akata'nın kişisel resim sergisi açıldı

Prof. Dr. Fikret Ataka'nın ikinci kişisel resim sergisi sanatseverle buluştu.
Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına, sanatçının meslektaşları, öğrencileri ve dostları katıldı.
Akata, açılışta yaptığı konuşmada, sanat yolculuğuna toplumdaki griliğe biraz renk katabilir miyim düşüncesiyle başladığını belirtti.
İlkokul yıllarından beridir resim yaptığını ifade eden Akata, "Yıllar sonra ülkenin gelişmesi, imkanların çoğalması ve benim yaşımın getirdiği olgunlukla eserlerin üretilmesine, eserlerin üretilmesi de sanatseverlerle buluşmasına vesile oldu." şeklinde konuştu.
Sergi, 17 Haziran'a kadar açık kalacak.
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