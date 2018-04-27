Fikret Bila istifa mı etti? Medya dünyasını sarsan iddia

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e devredilmesinin ardından ilk istifa Hürriyet yazarlarından, bugün Cumhuriyet’te yazmaya başlayacağını duyuran Melis Alphan’dan gelmişti. İzleyen günlerde, devir işlemleri tamamlanmadan ve Hürriyet’in mevcut editoryal kadrosu henüz iş başındayken grup bünyesinde yeni patronaj tarafından yapılan operasyonlar rahatsızlık yarattı. Demirören yönetimi tarafından yapılan operasyonlar arasında, Doğan Haber Ajansı (DHA) yönetimine müdahale, Hurriyet.com.tr Yayın Direktörü Ercüment İşleyen’in hastanede tedavi gördüğü sırada izne gönderilmesi ve Kanal D Ana Haber’i sunan Ahmet Hakan ile Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar’ın görevlerinden uzaklaştırılmaları da yer aldı. Demirören yönetimi, dün (26 Nisan Perşembe) Milliyet.com.tr Yayın Yönetmeni Bülent Ayanoğlu'nu Hürriyet’in internet sitesinin başına getirdi.

FİKRET BİLA KİMDİR?

Türkiye medyasının kıdemli isimlerinden olan Fikret Bila 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1977 yılınsa, öğrenciyken, Yankı dergisinde başladı, daha sonra Nokta dergisinde de çalıştı.