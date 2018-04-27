Fikret Bila istifa mı etti? Medya dünyasını sarsan iddia

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e devredilmesinin ardından ilk istifa Hürriyet yazarlarından, bugün Cumhuriyet’te yazmaya başlayacağını duyuran Melis Alphan’dan gelmişti. İzleyen günlerde, devir işlemleri tamamlanmadan ve Hürriyet’in mevcut editoryal kadrosu henüz iş başındayken grup bünyesinde yeni patronaj tarafından yapılan operasyonlar rahatsızlık yarattı. Demirören yönetimi tarafından yapılan operasyonlar arasında, Doğan Haber Ajansı (DHA) yönetimine müdahale, Hurriyet.com.tr Yayın Direktörü Ercüment İşleyen’in hastanede tedavi gördüğü sırada izne gönderilmesi ve Kanal D Ana Haber’i sunan Ahmet Hakan ile Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar’ın görevlerinden uzaklaştırılmaları da yer aldı. Demirören yönetimi, dün (26 Nisan Perşembe) Milliyet.com.tr Yayın Yönetmeni Bülent Ayanoğlu'nu Hürriyet’in internet sitesinin başına getirdi.
FİKRET BİLA KİMDİR?
Türkiye medyasının kıdemli isimlerinden olan Fikret Bila 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1977 yılınsa, öğrenciyken, Yankı dergisinde başladı, daha sonra Nokta dergisinde de çalıştı.
Mezuniyetinin ardından parlamento adına devlet ve yerel yönetimler üzerinde denetim yapan Sayıştay'ın sınavını kazanarak denetçi oldu.
1980-1985 yılları arasında Sayıştay denetçisi olarak görev yapan Bila, Gazi Üniversitesi’nden 1986 yılında doktora derecesi aldı.
Sayıştay yıllarının ardından gazeteciliğe dönen Bila, Milliyet'le özdeşleşen isimlerden biri oldu, muhabirliğin ardından Milliyet Ankara İstihbarat Şefliği'ne getirildi.
Orhan Tokatlı'nın yerine getirildiği Milliyet Ankara Temsilciliği döneminde CNN Türk’te Ankara Kulisi programını sundu.
Bila, uzun süre "Yön" başlıklı köşesinde günlük yazılar yazdığı Milliyet'in Demirören ailesine satılmasının ardından, 30 Temmuz 2013'te Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Bila, 8 Haziran 2016'ya kadar sürdürdüğü bu görevin ardından, 1 Ağustos 2016'dan itibaren köşe yazarı olarak Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan Hürriyet'e geçti.
Uzun süre Milliyet Yayın Koordinatörlüğü yapan müteveffa gazeteci Hikmet Bila ile kardeş olan Fikret Bila'nın çalışmaları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Abdi İpekçi, Çağdaş Gazeteciler Derneği gazetecilik ödüllerine değer görüldü.
Bila'nın "Komutanlar Cephesi", "Ankara'da Irak Savaşları", "Hangi PKK: Satranç Tahtasındaki Yeni Hamleler", "Phoenix: Ecevit'in Yeniden Doğuşu" başlıklı kitapları yayımlandı.
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