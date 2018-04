Fikret Kileci Tekstil İhracatçılarının Birliği başkanı oldu

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Fikret Kileci, tüm üyelerin oyunu alarak Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin yeni başkanı oldu.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği seçimli olağan genel kurul toplantısı GAİB konferans salonunda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına Abdulkadir Çıkmaz, Divan üyeliklerine ise Mehmet Ümit Kıratlı ve Hakan Aslansoy getirildiği olağan genel kurulda toplam 61 üye oy kullandı.

Mevcut Başkan Sami Konukoğlu’nun iki dönem kuralından dolayı tekrar aday olmadığı seçimlere birliğin yeni başkan adayı Fikret Kileci tek liste halinde katıldı.

Seçim Kurulu üyelerinin gözetiminde kapalı zarf usulü gerçekleştirilen seçimlerde, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek asil ve yedek delegeler belirlendi.61 üyenin oy kullandığı seçimlerde Fikret Kileci, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi.

Konukoğlu Kileci’yi kutladı

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanlığına seçilen Fikret Kileci’yi kutlayan eski başkan Sami Konukoğlu, başkanlığı süresince kendisiyle birlikte yoğun bir tempo ile çalışmaları yürüten ekip arkadaşlarına da teşekkür ederek, “Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanlık seçimi sonucunda bir bayrak değişimi yaşıyoruz. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde bizlerle birlikte çalışmalara katılan bütün yönetim kurulu, denetim kurulu ve diğer arkadaşlarımıza gerçekleştirdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni başkanımız Fikret Kileci ve ekibine de başarılar diliyorum” dedi.

Sektörümüzün gelişmesi için çalışacağız

Seçim sonrası genel kurul üyelerine katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Kileci, “Çok kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte yeni dönemde sektörümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Genel kurulumuza katılarak bizleri yalnız bırakmayan sektör temsilcilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün bayrağı devraldığımız, sektörümüzün gelişmesi ve kalkınması yönünde önemli hamleler gerçekleştiren Sami Konukoğlu ve ekibine gerçekleştirdikleri hizmetlerden dolayı şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemin sektörümüze bölgemize ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2017 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Seçimi sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Kileci Tekstil Gıda Ambalaj San. ve Tic. LTD. ŞTİ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliğine seçilen firmalar Sanko Dış Ticaret A.Ş, Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş, Akınal Sentetik Teks. San. ve Tic. A.Ş, Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş, Teymur Tekstil San. ve Tic. A.Ş, Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş, Canan İplikçilik San. ve Tic. A.Ş, Biska Tekstil San. ve Tic. A.Ş, Osmanbey Mensucat Paz. San. Tic. A.Ş ve Akcanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş seçildi. Yönetim kurulu yedek üyeliğine ise Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş, Simfleks Tekstil ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş, Kaşmir Halı San. ve Tic. A.Ş, Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş, Teymur Dış Ticaret A.Ş, Arsan Tekstil Tic. ve San. A.Ş, Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş, Gülpa Paz. ve Dış Tic. A.Ş ve As Coton İç Dış Tic. Ltd. Şti. seçildi. Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine ise LuneTeks. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Akınal Tekstil San. ve Tic. A.Ş ve Süper Marketing Teks. San. ve Tic. A.Ş seçilirken yedek üyeliğe ise Ansa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş, Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş, ve Tekka Tekstil San. ve Tic . A.Ş seçildi. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2017 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucu TİM Delegeleri ise şöyle oluştu. Asil Delegeler Sanko Dış Ticaret A.Ş, Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş, Akınal Sentetik Teks. San. ve Tic. A.Ş, Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş, Teymur Tekstil San. ve Tic. A.Ş, Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş, Canan İplikçilik San. ve Tic. A.Ş, BiskaTeks. San. ve Tic. A.Ş, Osmanbey Mensucat Paz. San. Tic. A.Ş, LuneTeks San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti,Yedek Delegeler Sanko Tekstil İşletmeleri San. veDTic. A.Ş, Simfleks Tekstil ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş, Kaşmir Halı San. ve Tic. A.Ş, Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş, Teymur Dış Ticaret A.Ş, Arsan Tekstil Tic. ve San. A.Ş, Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş, Gülpa Paz. ve Dış Tic. A.Ş ve AsCoton İç ve Dış Tic. Ltd. Şti seçildi.