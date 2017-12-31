Fikret Orman'dan yeni yıl mesajı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyon olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan futbol takımlarının daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

Kulübün internet sitesinde yeni yıl mesajı yayımlanan Orman, "Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan demektir. 115 yaşına girecek olan Beşiktaşımız için 2018 yılı, hem gururu hem umudu temsil edecek bir yıl daha olacaktır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünde başkan olmanın hayatında en çok onur ve gurur duyduğu şeylerin başında geldiğini aktaran Orman, "Bu onurun değerini ve yüceliğini en iyi anlayacak olan da aynı onuru taraftar olarak yüreğinde taşıyan Beşiktaşlılardır. Bugüne kadar size verdiğimiz her sözü yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştık. Başarıya ulaşmak için zor günlere hep birlikte göğüs gerdik, yılmadık, birlik ve beraberlik içinde olarak umuda birlikte yürüdük. Ortak sevdamız Beşiktaşımız, emek, efendilik ve vefa temeliyle bundan sonra her geçen gün daha da parlamaya devam edecektir." şeklinde görüş belirtti.