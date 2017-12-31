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Fikret Orman'dan yeni yıl mesajı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 14:12 | Son Güncelleme 39 dakika önce

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: "Üst üste iki sezon şampiyon olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birçok ilk yaşatarak son 16 turuna kalan futbolcularımızın, daha büyük zaferlere imza atacağından en ufak bir şüphe duymuyorum"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyon olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan futbol takımlarının daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

Kulübün internet sitesinde yeni yıl mesajı yayımlanan Orman, "Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan demektir. 115 yaşına girecek olan Beşiktaşımız için 2018 yılı, hem gururu hem umudu temsil edecek bir yıl daha olacaktır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünde başkan olmanın hayatında en çok onur ve gurur duyduğu şeylerin başında geldiğini aktaran Orman, "Bu onurun değerini ve yüceliğini en iyi anlayacak olan da aynı onuru taraftar olarak yüreğinde taşıyan Beşiktaşlılardır. Bugüne kadar size verdiğimiz her sözü yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştık. Başarıya ulaşmak için zor günlere hep birlikte göğüs gerdik, yılmadık, birlik ve beraberlik içinde olarak umuda birlikte yürüdük. Ortak sevdamız Beşiktaşımız, emek, efendilik ve vefa temeliyle bundan sonra her geçen gün daha da parlamaya devam edecektir." şeklinde görüş belirtti.

Fikret Orman, futbol takımlarının son dönemde önemli başarılar kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Beşiktaş ruhuyla mücadele eden futbol takımımız, son iki yılda bize tarifi imkansız mutluluklar yaşatıyor. Şeref'iyle ve Hakkı'yla üst üste iki sezon şampiyon olan, on beşinci şampiyonlukla üçüncü yıldızı göğsümüze takmamızı sağlayan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birçok ilk yaşatarak son 16 turuna kalan ve her şeyden öte bizlere özlediğimiz futbolu izleten futbolcularımızın, daha büyük zaferlere imza atacağından en ufak bir şüphe duymuyorum."

"Geçtiğimiz yıl attığımız adımlar, dünya kulübü olma yolunda hızla ilerlediğimizin en açık kanıtıdır." ifadesini kullanan Orman, sözlerini şöyle tamamladı:

"2018'de bu attığımız adımların devamı olarak çok daha önemli girişimlerde bulunacağız ve Beşiktaş'ın adını dünya zirvesine yazdıracağız. 2018 yılının Beşiktaşlıların birlikteliğinden doğacak yeni zaferlerin şahidi olmasını diliyor, yeni yılın tüm camiamıza sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

(AA)

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