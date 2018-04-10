Fikri Işık: Kimyasal saldırı cezasız kalmamalı (3)

FİNİKE'DE ZİYARETLERDE BULUNDU Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyetle Finike ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Işık ve beraberindekiler Finike Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ ve partililer tarafından belediyeye ait Hanımeli Kafe'de karşılandı. Belediye Başkanı Sarıoğlu, Başbakan Yardımcısı Işık'a proje aşamasında olan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. TEZGÂH BAŞINA GEÇTİ Başbakan Yardımcısı Işık, asker arkadaşı olan Finike Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek'le de bir araya gelerek sohbet etti. İlçe merkezinde gezen Işık, taş fırın çalışanlarını selamlayıp, sohbet etti. Başbakan Yardımcısı Işık daha sonra paketleme tesisi sahibi Ahmet Bahar ile Üsküdar Fazilet Koleji'nde matematik öğretmenliğini yaptığı, bir makine üretim firması sahibi Hakkı Bahar'ı da ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Işık, patenti Hakkı Bahar'a ait zirai tarım aletleri hakkında bilgi aldı. Hakkı Bahar'ın öğrencilik yıllarında da çok başarılı olduğunu söyleyen Işık, başarılarından dolayı kutladı. Işık daha sonra narenciye paketleme tesisini gezdi ve işçilerle sohbet etti. Tezgâhın başına geçerek işçilere yardım eden Işık, ziyaretin ardından günün anısına fabrika çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)
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