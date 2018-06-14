Fikri Işık, şehitliği ziyaret etti

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret ederek, dualar edip, şehit aileleriyle bayramlaştı.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve daire müdürleri İzmit Bağçeşme Şehitliği ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına çiçekler bırakıldı. Fevziye Camii imam hatibi Faruk Çoban'ın Kuran-ı Kerim okumasının ardından İl Müftüsü Yusuf Doğan, şehitler için dualar etti. Bayram öncesi şehitliğe gelen şehit aileleriyle bayramlaşıldı. Işık ve Aksoy şehit aileleri ve çocuklarla yakından ilgilendi.
Fikri Işık ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün arife, yarın Ramazan Bayramı, bu vesileyle şehitlerimizi ziyaret ettik ve dualar okuduk. Şimdiden bütün şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara sağlıkla, huzurla eriştirsin. Şehitlerimiz bu topraklara bizim ebedi mührümüzün nişaneleridir. Şehitlerimizin şehadet gerekçeleri ortadan kalkana kadar bu mücadeleyi de sürdürmekte kararlıyız. Bu şehitliğimizde Osmanlı döneminden şehit olan şehitlerimiz meftundur. Bu da aslında mücadelenin kıyamete kadar süreceğinin göstergesidir" dedi.
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