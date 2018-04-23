Fil Gabi'ye doğum günü pastası

GAZİANTEP (AA) - Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin en sevilen üyelerinden fil Gabi için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Dünyanın tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ilk fili olarak kayıtlara geçen Gabi'nin 13'üncü doğum günü kutlaması için bakıcıları tarafından özenle süslenen barınağına, sevdiği meyve ve sebzelerden kalp şeklinde kokteyl hazırlandı. Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlama sırasında barınağından çıkan Gabi, meyve ve sebzelerin tadına baktı.

Gabi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından kendisine uzatılan ve üzerinde "Gabi 13 yaşında" yazılı pastayı ve meyveleri de yedi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gabi'nin en büyük özelliğinin tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmesi olduğunu söyledi.

Dünyada fillerin doğum günlerinin 13 yılda bir kutlandığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda biz de bugün 50 bin ziyaretçisi olan Avrupa'nın en büyük üç, dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesindeyiz. Gabi'nin bizim için ne kadar önemli olduğunu göstermek adına doğum günü pastası hazırladık ve kendi ellerimizle onu besledik. Havucunu, elmasını ve keçiboynuzunu yedirdik. Bugün 50 bin ziyaretçi var. Çocuklarımızın gözündeki heyecanı ve mutluluğu görüyoruz. Çocuk dostu kent olmak için, çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için dünyada ne varsa onu buraya getirmeye çalışıyoruz. Dünyanın en güzel hayvanat bahçesi, safari parkı burada. Uzaklarda aramaya gerek yok. Bütün ziyaretçilerimizi bekliyoruz. "