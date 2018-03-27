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Fildişi Sahilinde Afrika CEO’ları forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:48 | Son Güncelleme

Afrikalı büyük şirket başkanları, Fildişi Sahili, Gana ve Zimbabve devlet başkanlarının da katıldığı forumda buluştu

ANKARA (AA) – Fildişi Sahili’nin en büyük kenti Abidjan’da Afrikalı büyük şirket yöneticilerinin bir araya geldiği Africa CEO Forum 2018 düzenlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, 2 gün süren forumda 63 ülkeden bin 200 katılımcı, 700 şirket yöneticisi yer aldı.

Forumda bürokratlar, bankacılık yetkilileri, sermaye yatırımcıları, Afrika ve uluslararası şirket yöneticileri de bulundu.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouatara, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile Gana Başkanı Nana Akufo Addo’nun açılış konuşmalarını yaptığı forumda, özel sektörün Afrika ülkelerinde yerinin güçlendirilmesi ve petrol dışındaki sektörlere odaklanılması ele alındı.

Afrikalı girişimcilerin katılımcılarla başarı hikayeleri de paylaştığı forumda, kıtadaki şirket ve piyasaların sorunları için stratejik çözümler tartışıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika ceo Fildişi Sahili Forum

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