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Fildişi Sahili'nde senato seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:28 | Son Güncelleme

İlk defa düzenlenen ve muhalefetin boykot ettiği seçimlerde, iktidar koalisyonu 33 seçim bölgesinden 25'ini kazandı

ABIDJAN (AA) - Fildişi Sahili’nde ilk defa düzenlenen senato seçimlerinin galibi iktidardaki Demokrasi ve Barış için Houphouetist Yürüyüşü (RDHP) koalisyonu oldu.

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki ilk senato seçimlerinde, dün seçim bölgelerindeki kent, bölge ve yerel meclisi üyeleri ile temsilcileri oy kullandı.

İktidardaki RDHP koalisyonu, 33 seçim bölgesinden 25’inde mutlak çoğunluğu elde ederken, bağımsız listeler 8 bölgede galip geldi.

Taraflar, mutlak çoğunluk sistemine göre oyların yarısından fazlasını aldıkları her bölgeyi 2 senatörle temsil etme hakkını kazanmış oldu. Buna göre, senatoda iktidar koalisyonu 50, bağımsızlar 16 kişi ile temsil edilecek.

Anayasaya aykırı davrandığını iddia ettiği Seçim Komisyonu’nun reforme edilmesini talep eden muhalefet ise seçimleri boykot etti.

Polis, seçimleri protesto amaçlı gösterilere müdahalede bulunmuş, 18 kişiyi tutuklamıştı.

Senato, Devlet Başkanı Alassane Vattara’nın sunduğu ve ekim 2016’daki referandumla kabul edilen yeni anayasa uyarınca parlamentonun üst kanadı olarak oluşturuluyor.

Başkent Yamoussoukro’da yer alacak Senato, 66’sı seçimlerle belirlenen, 33’ü devlet başkanı tarafından atanan 99 üyeden oluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fildişi Sahili Senato seçimleri

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