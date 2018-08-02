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Fildişi Sahilleri'ndeki FETÖ okulları TMV'ye devredildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

Ülkede FETÖ'ye bağlı 4 okulun TMV'ye devri tamamlandı

Fildişi Sahilleri'nde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı 4 okul, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından teslim alındı.

Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Esra Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgüte bağlı okulları daha önce Türkiye'ye teslim etme kararı alan Fildişi'nin Abidjan şehirdeki okulların TMV'ye devir işlemlerini tamamladığını bildirdi.

Ülkenin, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesinde Türkiye ile büyük bir dayanışma sergilediğinin altını çizen Demir, Fildişi makamlarının FETÖ okullarının TMV'ye devriyle ilgili mevzuat çerçevesinde ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Büyükelçi Demir, "FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi iki ülke arasındaki kuvvetli dostluk bağlarını teyit eden bir gelişme oldu." ifadesini kullandı.

TMV Başkanı Birol Akgün de Fildişi hükümetine teşekkür ederek, Fildişi Sahili yöneticileri ile uzun süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirtti.

"Fildişi Sahilleri'nin Abidjan kentindeki FETÖ İltisaklı 4 okul ve 300 öğrenciden oluşan Şafak okulları vakfımıza devredildi. Türkiye'deki 24 Haziran seçimleri sonrasında uluslararası siyasi hava Türkiye lehine güçlü biçimde değişmiştir." diyen Akgün, okulların devir süreçlerinin özellikle Afrika kıtasında artarak devam edeceğini öngördüğünü anlattı.

Dünyanın farklı bölgelerinde FETÖ iltisaklı okulları teslim alan ve yeni okullar açan vakıf, dünya genelinde 100'ün üzerinde okulda eğitim-öğretim faaliyeti yürütüyor.

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