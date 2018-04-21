HABER

Filipinler Büyükelçisi, Kuveyt Dışişlerine çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 02:38 | Son Güncelleme

Büyükelçi Ovila'ya, Filipinlerli bazı yetkililerin Kuveyt'e "hakaret içeren" açıklamaları nedeniyle nota verildi

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakanlığının, ülkedeki Filipinler Büyükelçisi Renato Pedro Ovila'yı çağırarak nota verdiği belirtildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, Filipinlerli bazı yetkililerin, Kuveyt'e "hakaret içeren" açıklamalarının ardından Filipinler'in Kuveyt Büyükelçisi Ovila, Dışişlerine çağrıldı.

Ovila'ya nota verildiğini duyuran kaynaklar, Filipinler Büyükelçiliğindeki bazı çalışanların açıklama ve davranışlarının, iki ülke arasındaki diplomatik teamüle aykırı olduğunu kaydetti.

Kuveyt Ceza Mahkemesi, "buzdolabındaki ceset" adıyla bilinen Filipinli hizmetçinin öldürülmesi davasında bir Lübnan vatandaşı ve Suriyeli karısına gıyaben idam cezası vermişti.

Kuveyt'te güvenlik güçleri, yaklaşık iki ay önce söz konusu sanıkların Kuveyt'te kaldığı evlerindeki buzdolabında Filipinli bir hizmetçinin cesedine rastlamış, Lübnan makamları, Kuveyt'in iade taleplerini sanıkları ülkesinde yargılayacağı gerekçesiyle reddetmişti.

Filipinli hizmetçinin cesedinin buzdolabında bulunmasının ardından Filipinler ile Kuveyt arasında gerginlik yaşanmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, şubat ayı başlarında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkesine gelmek isteyen işçiler, Filipin Hava Yollarına giderek Cumhurbaşkanlığı emriyle ülkeye dönüş için bedava bilet alabilir." demişti.

"Filipinliler hiçbir yerde kimsenin kölesi değildir." diyen Duterte, Kuveyt'teki resmi uygulamaların Filipinli vatandaşları korumakta yetersiz olduğunu savunmuştu.

Duterte, Kuveyt'e Filipinli kadın işçilerin gidişini yasakladıklarını belirterek, ilgili kararın diğer Körfez ülkelerinde de yaygınlaştırılabileceğini ifade etmişti.

15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklamasıSelahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filipinler Kuveyt

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

DJ Avicii ölü bulundu!

DJ Avicii ölü bulundu!

İlginizi Çekebilir

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Definecilerin büyük hüsranı

Definecilerin büyük hüsranı

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.