Filipinler Büyükelçisi, Kuveyt Dışişlerine çağrıldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakanlığının, ülkedeki Filipinler Büyükelçisi Renato Pedro Ovila'yı çağırarak nota verdiği belirtildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, Filipinlerli bazı yetkililerin, Kuveyt'e "hakaret içeren" açıklamalarının ardından Filipinler'in Kuveyt Büyükelçisi Ovila, Dışişlerine çağrıldı.

Ovila'ya nota verildiğini duyuran kaynaklar, Filipinler Büyükelçiliğindeki bazı çalışanların açıklama ve davranışlarının, iki ülke arasındaki diplomatik teamüle aykırı olduğunu kaydetti.

Kuveyt Ceza Mahkemesi, "buzdolabındaki ceset" adıyla bilinen Filipinli hizmetçinin öldürülmesi davasında bir Lübnan vatandaşı ve Suriyeli karısına gıyaben idam cezası vermişti.

Kuveyt'te güvenlik güçleri, yaklaşık iki ay önce söz konusu sanıkların Kuveyt'te kaldığı evlerindeki buzdolabında Filipinli bir hizmetçinin cesedine rastlamış, Lübnan makamları, Kuveyt'in iade taleplerini sanıkları ülkesinde yargılayacağı gerekçesiyle reddetmişti.

Filipinli hizmetçinin cesedinin buzdolabında bulunmasının ardından Filipinler ile Kuveyt arasında gerginlik yaşanmıştı.