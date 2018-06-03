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Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kuveyt'ten özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:56 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kuveyt'ten özür diledi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinli işçilerin haklarını koruyamadığı gerekçesiyle ağır dille eleştirdiği Kuveyt'ten özür diledi.

Channel News Asia'nın haberine göre, ilk defa sert üslup kullandığını ifade eden Duterte, "O dönemde kullandığım kelimelerin sert olduğunu kabul ediyorum. Sarf ettiğim cümleler duygusal bir patlamaydı. Bu sert ifadelerden dolayı özür diliyorum." dedi.

Duterte, en yakın zamanda Kuveyt'e giderek konuyla ilgili çözüm yollarını ve Filipinli işçiler için taleplerini iletmek istediğini kaydetti.

Duterte geçen ay, Filipinli işçilerin Kuveyt'e gitmesine getirilen yasağın kaldırılması talimatı vermişti.

- İki ülke arasındaki "işçi krizi"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 29 Nisan'da, Filipinli işçilerin Kuveyt'e gitmesini yasaklayan, şubattan bu yana yürürlükteki düzenlemenin kalıcı hale getirileceğini bildirmiş ve Filipinlilerin çalışmak üzere Kuveyt'e gitmesine bundan sonra kesinlikle izin verilmeyeceğini söylemişti. Kuveyt'te bulunan Filipinli işçilerin isterlerse o ülkede kalabileceklerini vurgulayan Duterte, hükümetin geri dönmek isteyenlere yardımcı olacağını belirtmişti.

Bazı Kuveytlilerin evlerinde çalışan Filipinli hizmetçilerin kaybolmasıyla başlayan sorun, sosyal medyada Filipinli hizmetçi kadınların, Filipinler Büyükelçiliğine ait diplomatik araçlarla evlerden kaçırıldığına dair görüntülerin yayımlanması üzerine diplomatik kriz haline gelmişti.

Bunun yanı sıra Kuveyt'te güvenlik güçleri, yaklaşık iki ay önce bir Lübnan vatandaşı ve Suriyeli eşinin Kuveyt'te kaldığı evlerindeki buzdolabında uzun süredir kayıp Filipinli bir hizmetçinin cesedini bulmuştu. Olayın ardından Filipinler ile Kuveyt arasında gerginlik yaşanmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, şubat ayı başlarında düzenlediği basın toplantısında, Kuveyt'teki resmi uygulamaların Filipin vatandaşlarını korumakta yetersiz kaldığını belirterek Filipinli kadın işçilerin Kuveyt'e gidişini yasakladıklarını, ilgili kararın diğer Körfez ülkelerine de yaygınlaştırılabileceğini ifade etmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, 25 Nisan'da Filipinler'in Kuveyt Büyükelçisi Renato Pedro Ovila'yı "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, 27 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, Filipinler Dışişleri Bakanlığının geçen hafta Kuveyt'in Manila Büyükelçisine başta kadın hizmetçiler olmak üzere Filipinler vatandaşlarının sorunlarıyla alakalı verdiği notada yer alan taleplere ilişkin bilgi vermişti.

Carallah, notada yer alan taleplerden bir kısmını yerine getirmeye başladıklarını, diğer talepler ile Filipinli kadın hizmetçilerin kaçırılmasına karıştıkları gerekçesiyle alıkonulan 800 kişinin ülkelerine gönderilmesi konusunda da iş birliğine hazır olduklarını belirtmişti.

Filipinler, Kuveyt'in, ülkedeki Filipinli işçiler konusunda iki ülke arasındaki diplomatik anlaşmazlığın çözüme ilişkin istekliliğini memnuniyetle karşılamıştı.

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Filipinler Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte Kuveyt

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