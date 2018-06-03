Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kuveyt'ten özür diledi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinli işçilerin haklarını koruyamadığı gerekçesiyle ağır dille eleştirdiği Kuveyt'ten özür diledi.

Channel News Asia'nın haberine göre, ilk defa sert üslup kullandığını ifade eden Duterte, "O dönemde kullandığım kelimelerin sert olduğunu kabul ediyorum. Sarf ettiğim cümleler duygusal bir patlamaydı. Bu sert ifadelerden dolayı özür diliyorum." dedi.

Duterte, en yakın zamanda Kuveyt'e giderek konuyla ilgili çözüm yollarını ve Filipinli işçiler için taleplerini iletmek istediğini kaydetti.

Duterte geçen ay, Filipinli işçilerin Kuveyt'e gitmesine getirilen yasağın kaldırılması talimatı vermişti.

- İki ülke arasındaki "işçi krizi"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 29 Nisan'da, Filipinli işçilerin Kuveyt'e gitmesini yasaklayan, şubattan bu yana yürürlükteki düzenlemenin kalıcı hale getirileceğini bildirmiş ve Filipinlilerin çalışmak üzere Kuveyt'e gitmesine bundan sonra kesinlikle izin verilmeyeceğini söylemişti. Kuveyt'te bulunan Filipinli işçilerin isterlerse o ülkede kalabileceklerini vurgulayan Duterte, hükümetin geri dönmek isteyenlere yardımcı olacağını belirtmişti.