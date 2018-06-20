Filipinler hükümetinden orduya 5,6 milyar dolarlık bütçe

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ordunun modernizasyonu için bütçeden 5,6 milyar ABD doları harcanmasını onayladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 yıllık sürede ordunun modernleşmesi için bütçeden 5,6 milyar ABD dolarının harcanmasını öngören kararnamenin Devlet Başkanı Duterte tarafından onaylandığı bildirildi.

Modernizasyonun, ülkenin iç güvenlik ve geniş deniz sınırlarını korumayı hedefleyen 33 projeyi kapsadığı belirtildi.

Eski Devlet Başkanı Benigno Aquino yönetimi, 2010-2016 döneminde orduya 1,7 milyar ABD doları bütçe ayrılmış, çoğunlukla ikinci el gemi ve uçakların alımı için kullanılmıştı.

Filipinler ordusunun, halen İkinci Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'ndan kalma savaş gemileri ve helikopterleri bulunuyor.

