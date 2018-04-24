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Filipinler Kuveyt'ten özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:28 | Son Güncelleme

Filipinler Kuveyt'ten özür diledi

KUVEYT (AA) - Filipinler, "egemenliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle Kuveyt'ten özür diledi.

Filipinlerin Kuveyt Büyükelçisi Renato Pedro Ovila, büyükelçilikten bazı görevlilerin diplomatik araçla Kuveytli işverenlerin evinde çalışan Filipinli hizmetçi kadınları zorla götürmeye çalışması üzerine yaşanan kriz dolayısıyla Kuveyt'e özür beyanını iletti.

Ovila, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin büyükelçilik tarafından yapılan fiiller dolayısıyla Kuveyt'ten özür dilediğini belirtti.

Bunların şiddet gören hizmetçileri kurtarmak amacıyla yapıldığına dikkati çeken Ovila, "Maalesef, Kuveyt hükümeti bunları kabul edilemez olarak gördü. Ancak Kuveyt ya da halkına hakaret etmek ya da ülkenin egemenliğini ihlal etmek gibi bir niyet olmadı." ifadelerine yer verdi.

Kuveyt hükümetine kendilerini anlama çağrısında bulunan Ovila, "Büyükelçiliklerin, cumhurbaşkanlığı tarafından verilen nerede olursa olsun Filipinler vatandaşı herkesin yardım çağrısına cevap verme talimatına uyma zorunluluğu bulunuyor." diye konuştu.

Son zamanlarda sosyal medyada Filipinler Büyükelçiliği tarafından görevlendirilen bir ekibin, diplomatik araçla Kuveytli işverenlerin evinde çalışan Filipinli hizmetçi kadınları evden zorla götürmeye çalıştığı görüntüleri yer almıştı. Bu durum iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Bunun yanı sıra Kuveyt'te güvenlik güçleri, yaklaşık iki ay önce bir Lübnan vatandaşı ve Suriyeli karısının Kuveyt'te kaldığı evlerindeki buzdolabında uzun süredir kayıp olan Filipinli bir hizmetçinin cesedini bulmuştu. Olayın ardından Filipinler ile Kuveyt arasında gerginlik yaşanmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, şubat ayı başlarında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkesine gelmek isteyen işçiler, Filipin Hava Yollarına giderek Cumhurbaşkanlığı emriyle ülkeye dönüş için bedava bilet alabilir." ifadelerini kullanmıştı.

"Filipinliler hiçbir yerde kimsenin kölesi değildir." diyen Duterte, Kuveyt'teki resmi uygulamaların Filipinli vatandaşları korumakta yetersiz olduğunu savunmuştu.

Duterte, Kuveyt'e Filipinli kadın işçilerin gidişini yasakladıklarını belirterek, ilgili kararın diğer Körfez ülkelerinde de yaygınlaştırılabileceğini ifade etmişti.

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