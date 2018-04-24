Filipinler Kuveyt'ten özür diledi

KUVEYT (AA) - Filipinler, "egemenliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle Kuveyt'ten özür diledi.

Filipinlerin Kuveyt Büyükelçisi Renato Pedro Ovila, büyükelçilikten bazı görevlilerin diplomatik araçla Kuveytli işverenlerin evinde çalışan Filipinli hizmetçi kadınları zorla götürmeye çalışması üzerine yaşanan kriz dolayısıyla Kuveyt'e özür beyanını iletti.

Ovila, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin büyükelçilik tarafından yapılan fiiller dolayısıyla Kuveyt'ten özür dilediğini belirtti.

Bunların şiddet gören hizmetçileri kurtarmak amacıyla yapıldığına dikkati çeken Ovila, "Maalesef, Kuveyt hükümeti bunları kabul edilemez olarak gördü. Ancak Kuveyt ya da halkına hakaret etmek ya da ülkenin egemenliğini ihlal etmek gibi bir niyet olmadı." ifadelerine yer verdi.

Kuveyt hükümetine kendilerini anlama çağrısında bulunan Ovila, "Büyükelçiliklerin, cumhurbaşkanlığı tarafından verilen nerede olursa olsun Filipinler vatandaşı herkesin yardım çağrısına cevap verme talimatına uyma zorunluluğu bulunuyor." diye konuştu.