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Filipinler ordusundan operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

Filipinler ordusundan operasyon

Filipinler'de ordu tarafından düzenlenen operasyonda militan olduğundan şüphelenilen 15 kişi öldürüldü, 8 kişi yaralandı.

ABS-CBN'nin haberine göre, ordu sözcülerinden Tuğgeneral Cirilito Sobejana, Maguindanao kentine bağlı Liguasan Mars bölgesinde bir sığınağa düzenlenen baskında 15 şüpheli militanın öldürüldüğünü belirtti.

Baskının yapıldığı sığınağın terör örgütü DEAŞ bağlantılı militanlar tarafından el yapımı bomba yapmak için kullanıldığını ifade eden Sobejana, bomba uzmanı olduğu sanılan bir kişi ile eşinin gözaltına alındığını kaydetti.

Sobejana, 8 militanın yaralandığı operasyona kara ve hava kuvvetlerinin katıldığını söyledi.

Militanların, Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) grubu üyesi olduğu sanılıyor.

Magunindanao kentinde ordu ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), 8 Mart'ta isyancı BİÖS grubuna yönelik operasyon başlatmıştı. Operasyonda çıkan çatışmalarda, 8-11 Mart tarihlerinde, 44 BİOS militanı öldürülmüştü.

Filipinler'de yaklaşık 40 yıl süren, 120 bin kişinin ölümüne neden olan ayrılıkçı hareketin ardından MİKC ile Filipinler hükümeti 27 Mart 2014'te Bangsamoro Barış Anlaşması'nı imzalamıştı.

MİKC, barış anlaşması kapsamında güneyde Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara özerlik tanınmasını öngören Bangsamoro Temel Yasası önerisini Devlet Başkanı Roderigo Duterte'ye temmuz ayında iletmişti.

Kongre tarafından 31 Mayıs'ta onaylanan yasa tasarısının Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından 23 Temmuz'da imzalanması bekleniyor.

Barış anlaşmasına karşı çıkan BİÖS, ülkede faaliyet gösteren Ebu Seyyaf ve Maute gibi terör örgütlerinin ardından DEAŞ'a bağlılığını açıklamıştı. Filipinler ordusu ile MİKC, geçen ağustos ayından itibaren BİÖS'e yönelik operasyonlarını artırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) Bangsamoro Temel Yasa Tasarısı

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