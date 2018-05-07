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Filipinler ve ABD'den ortak tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

Filipinler ve ABD'den ortak tatbikat

Filipinler ve ABD, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı Luzor Adası, Zambales ve Tarlac dahil Filipinler'in değişik kesimlerinde ortak tatbikata başladı.

Kyodo ajansının haberine göre, her yıl yapılan tatbikata bu sene 8 binden fazla asker katılıyor.

Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, "Balikatan" (Omuz Omuza) adı verilen tatbikatın 18 Mayıs'a kadar sürmesinin planlandığı belirtildi.

Ortak tatbikatta, son 2 yıldır olduğu gibi Avustralya ve Japon askerleri de yer alıyor.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Aguinaldo Kampında tatbikatın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Balikatan'da geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik endişelerine odaklanılacağını belirterek, tatbikat ile terörle mücadele kabiliyetlerini geliştirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 2016 yılında uyuşturucuyla mücadele kampanyasına ABD'nin eleştirisine öfkelenerek her yıl yapılan ortak tatbikatlara son vermek istediğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filipinler Ortak Tatbikat

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