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Filipinler'de ABD ve Çin karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 19:21 | Son Güncelleme

Protestocular Çin ve ABD büyükelçilikleri önünde gösteri düzenledi - Polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedede 13 gösterici yaralandı

MANILA (AA) - Filipinler'de bir grup protestocu, Çin ve ABD büyükelçilikleri önünde gösteri düzenledi.

Filipinler'in sol eğilimli işçi ve köylü ittifakı Yeni Yurtseverler Birliğinin (Bayan) düzenlediği gösteride ilkin Manila'daki Çin Büyükelçiliği önünde toplanan 100 kadar gösterici, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarına karşı sloganlar attı.

Ardından 5 kilometre ötedeki ABD Büyükelçiliği'ne yürüyen grup, bu kez Washington yönetimini protesto etti. Amerikan yönetimini Filipinler'in içişlerine müdahale etmekle suçlayan protestocular, bir saat süren protestonun sonunda üstüne ABD ve Çin bayrakları çizilmiş karton dövizleri yaktı.

Protestonun bitiminde göstericiler alanı terk ederken polisin güzergahları üzerindeki yolu kesmesi ve yan yola sevk etmeye çalışması üzerine göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Polis direnen protestocuları dağıtmak için tazyikli su sıktı. Yaşanan arbedede 13 gösterici yaralandı. Yaralananlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çatışma çin Filipinler protesto Yeni Yurtsever Birliği (Bayan)

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