Filipinler'de ABD ve Çin karşıtı protesto

MANILA (AA) - Filipinler'de bir grup protestocu, Çin ve ABD büyükelçilikleri önünde gösteri düzenledi.
Filipinler'in sol eğilimli işçi ve köylü ittifakı Yeni Yurtseverler Birliğinin (Bayan) düzenlediği gösteride ilkin Manila'daki Çin Büyükelçiliği önünde toplanan 100 kadar gösterici, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarına karşı sloganlar attı.
Ardından 5 kilometre ötedeki ABD Büyükelçiliği'ne yürüyen grup, bu kez Washington yönetimini protesto etti. Amerikan yönetimini Filipinler'in içişlerine müdahale etmekle suçlayan protestocular, bir saat süren protestonun sonunda üstüne ABD ve Çin bayrakları çizilmiş karton dövizleri yaktı.
Protestonun bitiminde göstericiler alanı terk ederken polisin güzergahları üzerindeki yolu kesmesi ve yan yola sevk etmeye çalışması üzerine göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Polis direnen protestocuları dağıtmak için tazyikli su sıktı. Yaşanan arbedede 13 gösterici yaralandı. Yaralananlar çevredeki hastanelere sevk edildi.
CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!
İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!
Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
İran'da çatışma: 11 ölü!
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Okuyucu Yorumları 0 yorum