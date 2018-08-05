Filipinler'de anneler toplu halde bebeklerini emzirdi

Filipinler'in başkenti Manila'da anne sütünün önemine dikkat çekmeyi amaçlayan hükümet kampanyası çerçevesinde yaklaşık bin 500 anne bebeklerini aynı ayda emzirdi.

Filipinler basınında yer alan habere göre, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla ülke genelinde çok sayıda etkinlik düzenlendi.

Anne sütünün önemine dikkat çekmeyi amaçlayan kampanya çerçevesinde Manila'da stadyumda bir araya gelen bin 500 anne toplu halde bebeklerini emzirirken, diğer kentlerde de benzer etkinlikler yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yaptığı bir araştırmaya göre, Filipinler'de 6 aydan küçük bebeklerin sadece yüzde 34’ü anne sütü alıyor.

DSÖ'ye göre, Filipinler'de her bin çocuktan 27'si 5 yaşına gelemeden hayatını kaybediyor.

