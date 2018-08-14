Filipinler'de askeri hastanede yolsuzluk iddiaları

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, haklarındaki yolsuzluk iddiaları üzerine Filipinler Silahlı Kuvvetleri Tıp Merkezinde görevli en az 20 askeri yetkilinin işine son verdi.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, Duterte'nin, ihaleye fesat karıştırmak ve hayali tedarikçiler oluşturmak ve hayali projeler üretmek dahil hileli işlemler ve anormal harcamalar yapıldığı iddialarına adı karışan yetkililerle ilgi askeri mahkemede yargılama başlatılması talimatını verdiğini belirtti.
Roque, "Tıp Merkezinde yolsuzluk iddialarının gündeme gelmesi üzerine Duterte, 20 yetkilinin işine son verilmesi talimatını verdi." dedi.
Roque, ülkenin önde gelen askeri hastanesindeki “kurumsal yolsuzluğun", Duterte yönetiminden önce başladığını ileri sürdü.
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