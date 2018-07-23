Filipinler'de Müslüman nüfusun yoğun olduğu Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara özerklik tanınmasını öngören Bangsamoro Organik Yasa Tasarısı (BOL), Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk sağlanamadığı için onaylanamadı.

Devlet Başkanlığı Sarayı Malacanang Sözcüsü Harry Roque, tasarının onaylanamamasını "talihsizlik" olarak niteledi ve "BOL'un bugünkü oturumda geçmemesi talihsizliktir. Biz bunu 'geçici aksilik' olarak düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Roque, Temsilciler Meclisi'nin onayını alması halinde Devlet Başkanı Duterte'nin tasarıyı imzalamakta tereddüt etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Temsilciler Meclisi'nin yarın yeniden toplanması bekleniyor.

Duterte'nin bugün halka hitap etmesi ve BOL yasasını imzalayarak güç gösterisi yapması bekleniyordu.

Devlet Başkanı Duterte, Senato'dan geçen tasarıyı, Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması halinde imzalayacağını söylemişti.

