Filipinler'de Müslüman nüfusun yoğun olduğu Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara özerklik tanınmasını öngören Bangsamoro Organik Yasa Tasarısı (BOL), Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk sağlanamadığı için onaylanamadı.
Devlet Başkanlığı Sarayı Malacanang Sözcüsü Harry Roque, tasarının onaylanamamasını "talihsizlik" olarak niteledi ve "BOL'un bugünkü oturumda geçmemesi talihsizliktir. Biz bunu 'geçici aksilik' olarak düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Roque, Temsilciler Meclisi'nin onayını alması halinde Devlet Başkanı Duterte'nin tasarıyı imzalamakta tereddüt etmeyeceğini de sözlerine ekledi.
Temsilciler Meclisi'nin yarın yeniden toplanması bekleniyor.
Duterte'nin bugün halka hitap etmesi ve BOL yasasını imzalayarak güç gösterisi yapması bekleniyordu.
Devlet Başkanı Duterte, Senato'dan geçen tasarıyı, Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması halinde imzalayacağını söylemişti.
Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!
Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi
Yolsuzlukla suçlanan milletvekili intihar etti
Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum
Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş
Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi
1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
'Türkiye'nin Maldivleri'nde ziyaretçi yoğunluğu
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum