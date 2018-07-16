Filipinler'de çatışma

Filipinler ordusu ile komünist isyancılar arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Besao'da dağlık bir bölgede Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi 15 komünist isyancı ile Filipinler ordusu arasında çatışma çıktı.

Yaklaşık 3 saat süren çatışmada 3 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969'dan bu yana sürerken, 2016'da Rodrigo Duterte'nin devlet başkanlığına seçilmesi ile taraflar barış için müzakere masasına oturmuştu.

Geçen yıl kasım ayında görüşmeler NPA'nın şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.

