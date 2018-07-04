Filipinler'de DEAŞ bağlantılı 4 militan öldürüldü

Filipinler ordusu ülkenin güneyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ bağlantılı 4 militanı öldürdü.
Teğmen Harold Cabunoc, yaptığı yaptığı açıklamada, güneydeki Datu Paglas bölgesinde DEAŞ ile bağlantılı yaklaşık 40 militanın orduyla çatışmaya girdiğini belirtti.
Çatışmada 4 militanın etkisiz hale getirildiğini kaydeden Cabunoc, militanların yakın bir zamanda bölgede saldırı planladıklarını söyledi.
Bölge halkının, militanların Datu Paglas'daki bazı noktalara bomba yerleştirmesi ve keskin nişancı pozisyonu almasından endişelenerek ihbarda bulunduğu kaydedildi.
Datu Paglas bölgesindeki kırsal kesimlerde yaklaşık 5 aydır Filipinler ordusu ile DEAŞ bağlantılı militanlar arasında çatışmalar yaşanıyor.
Çatışmalarda şimdiye kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce köylü de evlerini terketmek zorunda kaldı.
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