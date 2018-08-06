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Filipinler'de Duterte BOL'yi MİKC'ye sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Bansamoro Organik Yasası'nı (BOL) El Hac Murat İbrahim'e sundu - Duterte: - "Moro'lu kardeşlerimden rica ediyorum. Yapılacak halk oylamalarına iştirak edin"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, temmuz ayı sonunda imzaladığı Bansamoro Organik Yasası'nı (BOL) Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri El Hac Murat İbrahim'e sundu.

Malacanang Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törene Başkan Duterte, kabine üyeleri, senato ve temsilciler meclisi üyeleri, Barış Süreci Başkanlık Danışman Bürosu (OPAPP) yetkilileri, başkent Manila'daki diplomatik temsilciler, Bangsamoro Geçiş Komisyonu (BTC) temsilcileri ve MİKC temsilcileri katıldı.

Duterte, BOL'u İbrahim'e takdim etmesinin ardından yaptığı konuşmada, 10 gün önce yasayı imzalayarak kanunlaştırdığını belirterek, "On yılların çatışmasını sonlandırıyoruz." dedi.

BTC ve MİKC'ye yasalaşma sürecine kadar "tereddütsüz özverilerinden" dolayı teşekkür eden Duterte, barışın uzlaşı sürecinin sonucu olduğuna ve bu süreçte beraberliğin önemine dikkati çekti.

Duterte, "Moro'lu kardeşlerimden rica ediyorum. Köylerinizde, kasabalarınızda ve evlerinizde yasa üzerine yapıcı müzakerelerde bulunun. Daha da önemlisi yapılacak halk oylamalarına iştirak edin ki, mutlak anlamda arzunuz ortaya çıkabilsin. Bu süreçte gelin, beraber yer alalım. BTC ve MİKC'yi de tereddütsüz özveri gösterdikleri için tebrik ediyorum. BOL'nin safhalarındaki kararlılıkları ve azmi Bangsamoro'da sağlıklı bir idarenin işaret fişeği olacaktır." diye konuştu.

Ülkede, "Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin" (BARMM) oluşturulmasının zemini hazırlayacak 11054 numaralı yasa, 23 Temmuz'daki Duterte'nin ulusa sesleniş konuşmasından 2 gün sonra imzalamasıyla kanunlaşmıştı.

BOL, Manila ve Moro Müslümanları arasında on yıllardır süregelen barış görüşmelerinin zirve noktasını temsil ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bangsamoro "BOL" Duterte Filipinler MİKC

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