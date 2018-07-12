Filipinler'de Ebu Seyyaf örgütü ile mücadele

Filipinler'de güvenlik güçleri, Sulu eyaletinde şiddet ve rehin alma eylemleriyle bilinen Ebu Seyyaf örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada 3 militanı öldürdü.

Batı Mindanao Komutanlığından yapılan açıklamada, Barangay Kuppong bölgesinde, güvenlik güçleri ile Ebu Seyyaf militanları arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

Çıkan çatışmada 3 militanın öldürüldüğü ve örgüte yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren ve terör örgütü DEAŞ'a bağlılığını ilan eden Ebu Seyyaf örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddet eylemleri düzenliyor.

