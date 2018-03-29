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Filipinler'de Ebu Seyyaf örgütünün elebaşılarından Jamiri teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Filipinler'de Ebu Seyyaf örgütünün elebaşılarından Jamiri teslim oldu

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'de Ebu Seyyaf terör örgütünün elebaşılarından Nurhassan Jamiri'nin, güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, şiddet ve rehin alma eylemleriyle bilinen Ebu Seyyaf örgütünün elebaşlarından Jamiri'nin 13 adamıyla Basilan bölgesinde orduya teslim olduğunu belirtti.

Jamiri'nin, yapılan müzakerelerin ardından teslim olduğunu ifade eden Lorenzana, bu durumun "Ebu Seyyaf örgütünün tamamen çöküşüyle sonuçlanmasını ve binlerce askerin ölümüne adalet getirmesini dilediğini" söyledi.

Askeri yetkililer, Jamiri ve adamlarının 10 tüfek ve yüklü miktarda gizli mühimmat teslim ettiğini açıkladı.

Söz konusu kişilerin sorgulandığı kaydedildi.

Ebu Seyyaf'ın terör örgütü DEAŞ'a bağlılığını ilan etmesinin ardından örgütün sözde Güneydoğu Asya emiri olarak atanan Isnilon Hapilon'un ele geçirilmesi için geçen sene mayıs ayında başlatılan operasyon şehrin DEAŞ yanlısı gruplar tarafından kuşatılmasına ve Filipinler ordusuyla teröristler arasında 5 ay süren çatışmalara yol açmıştı.

Hapilon, geçen sene ekim ayında Filipinler'in Marawi kentinde düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

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Anahtar Kelimeler:
ebu seyyaf Filipinler Nurhassan Jamiri

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