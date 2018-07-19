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Filipinler'de "Henry" fırtınası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 21:26 | Son Güncelleme

Tropikal fırtına nedeniyle 71 binden fazla kişi tahliye edildi

Filipinler'de fırtına nedeniyle 71 binin üzerinde kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.

Yerel basında yer alan habere göre, Filipinler Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Henry" adı verilen tropikal fırtınanın etkili olduğu ülkede, 71 bin 310 kişinin risk nedeniyle güvenli yerlere yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, risk bölgesindeki evlerde yaşayan 19 binden fazla ailenin 59 güvenli noktaya taşındığı ve ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Fırtına nedeniyle şimdiye kadar 152 evin hasar gördüğü, fırtınanın şiddetini artıracak olması nedeniyle tahliyelerin gerçekleştiği kaydedildi.

Filipinler'de geçen yıl etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
fırtına Filipinler tropikal fırtına

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