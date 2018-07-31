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Filipinler'de intihar saldırısı: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 07:53 | Son Güncelleme

Filipinler'de intihar saldırısı: 11 ölü

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'in güneyindeki Basilan bölgesinde bir araçla düzenlenen intihar saldırısında 11 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Lamitan şehri Belediye Başkanı Roderick Furigay, yaptığı açıklamada, Bulanting köyündeki askeri kontrol noktasında, sürücüsü şüpheli davranışlar sergileyen ve yerel ağızla konuşamayan, 10 koltuklu bir aracın durdurulduğunu belirtti.

Furigay, güvenlik güçlerinin sorgulama amacıyla sürücüye yaklaştığı esnada aracın aniden patlatıldığını duyurdu.

Patlamada, intihar bombacısının yanı sıra 5 asker, 1 askeri müfreze komutanı ile 3 kadın ve 1 çocuğun öldüğü, 5 askerin ağır yaralandığı kaydedildi.

İntihar saldırısı ile ilgili soruşturma sürerken, yetkililer saldırının terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Basilan Filipinler intihar saldırısı

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