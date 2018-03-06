Filipinler’de İslam ve Moro Müslümanları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu tarafından “Moro Müslümanları ve Mücadele Ahlakı” konulu konferans düzenlendi.
Konuşmacı olarak İnsanı Yardım Vakfı (İHH) Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Filipinler Barış Süreci Bağımsız İzleme Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç’un yer aldığı konferans, UZEM Konferans Salonunda öğrenci ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşti.
“Müslümanlar olarak unutmayalım ki dünyanın her tarafından sorumluyuz”
Konferansta Uzak Doğu’da yer alan Filipinler’de yönetimin işgali altında bulunan Moro Adası’nda yaşayan yaklaşık 10 milyon Moro Müslümanının durumu ve yaşadıkları konuşuldu. Konuşmasına Moro Bölgesi’nin pek bilinmediğine vurgu yaparak başlayan Hüseyin Oruç, “Çok bilmediğimiz bir coğrafyada ve uzağımızda yaşayan Müslümanları açıkçası biraz ihmal etmişiz. Moro bize çok uzak bir coğrafya; 10 bin kilometre uzaklıkta. Coğrafya olarak uzağımızda olsa da tarihine baktığımızda çok daha yakınında olmamız ve anlamamız gereken bir yerde duruyor. Unutmayalım ki dünyanın her tarafından sorumluyuz. Allah bütün Müslümanlara bu sorumluluğu vermiştir. Müslüman olan kardeşlerimizden ve ümmetten de sorumluyuz. Onların yanında durmak, acılarını paylaşmak ve azaltmak için elimizden geleni yapmak, en önemli sorumluluklarımızdan biri” dedi.
Moro Müslümanlarının tarihine de değinen İHH Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, “Moro topraklarının Müslümanlıkla tanışması 1300’lü yıllarda başlıyor. Şeyh Maktum isimli kişi bugün Filipinler diye adlandırılan bir devlet yok iken adanın küçük bir bölgesine gelip yerleşiyor ve şu an Filipinler’de yaşayan 15 milyona yakın insanın Müslüman olmasının ilk tohumlarını atıyor. O insan 15 milyon Müslümanın hidayetinin vesilesi olan insandır. Allah’ın onun üzerine vazife kıldığı dinini anlatma sorumluluğu doğrultusunda bu bölgeye gidip yerleşen bir insan sayesinde biz bugün Moro Müslümanlarını konuşabiliyoruz” açıklamasında bulundu.
“Moro Müslümanları yüzyıllardır direniyor”
Sunumunda 1521’den 2018’e gelinceye kadar Moro’nun sürekli bir bağımsızlık mücadelesi verdiğine dikkat çeken Hüseyin Oruç, geçmişinde çok farklı dönemlerde İspanya, İngiltere, Amerika ve Japonya’nın işgaline direnen Moro Müslümanlarının haklı direnişinin altını çizdi. Konuşmasında “Dünyadaki en uzun süreli çatışmanın olduğu bölgedir Moro. Savaşmayan hiçbir nesli olmamıştır” diyen Oruç, en son 1967 yılında yaşanan büyük bir katliamın ardından kısa bir dönem de olsa unutulan mücadelenin fitilinin tekrar ateşlendiğini ve 1970 yılında tüm direniş örgütlerinin bir cephe altında bir araya gelerek Moro Millî Kurtuluş Cephesi’ni kurduğunu dile getirdi.
Hüseyin Oruç, konferansında katılımcıların merak ettiği hususlar hakkında bilgiler aktarırken kendisini yöneltilen soruları da cevaplandırdı.
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