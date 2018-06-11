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Filipinler'de Katolik rahip ayin sırasında öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:51 | Son Güncelleme

Filipinler'de Katolik rahip ayin sırasında öldürüldü

ZARAGOZA (AA) - Filipinler'de ülkenin kuzeyindeki Nueva Ecija eyaletinde bir Katolik rahibin kilisedeki ayin sırasında öldürüldüğü bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada Rahip Richmond Nilo'nun, Zaragoza şehrindeki hizmet verdiği şapelde pazar ayini sırasında iki silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Şapelin penceresinden içeriye ateş eden saldırganların, motosikletle kaçarak olay mahallinden uzaklaştığı ifade edildi.

Saldırganların yakalanması ve olayın ayrıntılı olarak soruşturulması için özel bir polis biriminin kurulduğu kaydedildi.

Filipinler Katolik Rahipler Konferansı cinayeti kınarken, Rahip Nilo'nun öldürülmesinin ülkede son aylarda işlenen üçüncü rahip cinayeti olduğuna dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Nueva Ecija eyaleti rahip cinayeti Zaragoza

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