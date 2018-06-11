Filipinler'de Katolik rahip ayin sırasında öldürüldü

ZARAGOZA (AA) - Filipinler'de ülkenin kuzeyindeki Nueva Ecija eyaletinde bir Katolik rahibin kilisedeki ayin sırasında öldürüldüğü bildirildi.
Emniyetten yapılan açıklamada Rahip Richmond Nilo'nun, Zaragoza şehrindeki hizmet verdiği şapelde pazar ayini sırasında iki silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Şapelin penceresinden içeriye ateş eden saldırganların, motosikletle kaçarak olay mahallinden uzaklaştığı ifade edildi.
Saldırganların yakalanması ve olayın ayrıntılı olarak soruşturulması için özel bir polis biriminin kurulduğu kaydedildi.
Filipinler Katolik Rahipler Konferansı cinayeti kınarken, Rahip Nilo'nun öldürülmesinin ülkede son aylarda işlenen üçüncü rahip cinayeti olduğuna dikkat çekildi.
Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı
Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu
Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı
Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti
İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf
Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir
'En az 2500 kadınla yattım' diyen playboy hapse girdi
Adana sıcakları bu kez motoküvet yaptırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Okuyucu Yorumları 0 yorum