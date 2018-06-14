Filipinler'de komünist isyancılar ile barış görüşmeleri

MANİLA (AA) - Filipinler'de hükümet, komünist isyancılarla sürdürdüğü barış görüşmelerine iç istişareler için ara verildiğini açıkladı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin danışmanı Jesus Dureza, yaptığı açıklamada, Duterte'nin Norveç'in arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde ele alınan hususlar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve ilgili devlet kurumlarının görüşünün alınması için müzakerelere ara verilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Deruza, "Barış görüşmelerinde büyük atılımların eşiğindeyiz, dolayısıyla burada hata yapmamak için dikkatli adımlar atmamız gerek. Adil, sürekli ve sürdürülebilir bir barış ancak halkımız böyle girişimin önemini anladığı ve buna destek verdiği sürece mümkün olabilir." dedi.

Duterte de yaptığı ayrı bir açıklamada müzakerelere gelecek ay devam edilebileceğini bildirdi.

Komünist isyancıların lideri Jose Maria Sison, Oslo'daki müzakerelerde tarafların 21 Haziran'dan itibaren "eylemsizlik hali" başlatma konusunda anlaşmaya vardığını, müzakerelere 28 Haziran'dan itibaren devam edileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Filipinli yetkililer, isyancıların hapisteki tutukluların serbest bırakılması gibi isteklerine karşı çıkarken isyancıların ateşkes hükümlerine uymasını talep ediyor. Gerillaların "eylemsizlik halini" kötüye kullandığına dair endişeler var.

Komünist isyancılar ile hükümet güçleri arasında 1969'dan bu yana devan eden çatışmalarda yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetti.

