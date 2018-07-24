Filipinler'de Moro Müslümanlarının kazanımları artacak

AHMET FURKAN MERCAN - Filipinler'de, parlamentodan onay alan ve Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanması beklenen Bangsamoro Organik Yasası (BOL) ile bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımları artacak.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) Hukuk Bürosu yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senato ve Temsilciler Meclisinden geçerek Duterte'nin imzasına gönderilen BOL tasarısıyla Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti çevresindeki adalara kapsamlı özerklik tanınacağını belirtti.

Devlet Başkanı Duterte'nin imzasına sunulan BOL kanun tasarısında, Bangsamoro hükümetinin kurulması ve bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı şeriat mahkemelerinin açılmasının yer aldığı kaydedildi.

Tasarının diğer temel hükümleri kapsamında idari yetkiler ulusal hükümette kalmayarak Bangsamoro hükümetine devredilecek, Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek, enerji çıkarılabilecek alanların idaresi ise Bangsamoro'da olacak.