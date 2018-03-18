Filipinler'de otel yangını: 4 ölü

MANİLA (AA) - Filipinler'in başkenti Manila'da bir otelde çıkan yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti.
Afet Müdahale Ajansından yapılan açıklamada, kumarhanenin de yer aldığı Manila Pavillion Otel ve Casino'da sabah saatlerinde çıkan yangında en az 4 otel çalışanının hayatını kaybettiği, 2 çalışanın mahsur kaldığı belirtildi.
Oteldeki 300'den fazla konuğun tahliye edildiği bildirildi.
Manila Afet Müdahale Ajansı Başkanı Johnny Yu de itfaiye ekiplerinin otel mi yoksa kumarhane bölümünde mi başladığı henüz anlaşılamayan yangına hızla müdahale ettiklerini, tahliye çalışmalarının hemen başlatılmasının can kaybının artmasını engellediğini kaydetti.
Yu, yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, dumanlardan ağır etkilenen 6 otel çalışanının da hastanede tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.
Güvenlik kameralarının çalışmasından sorumlu 2 personelin ise halen otelde mahsur olduğu kaydedildi.
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