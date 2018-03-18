HABER

Filipinler'de otel yangını: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

Filipinler'de otel yangını: 4 ölü

MANİLA (AA) - Filipinler'in başkenti Manila'da bir otelde çıkan yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Afet Müdahale Ajansından yapılan açıklamada, kumarhanenin de yer aldığı Manila Pavillion Otel ve Casino'da sabah saatlerinde çıkan yangında en az 4 otel çalışanının hayatını kaybettiği, 2 çalışanın mahsur kaldığı belirtildi.

Oteldeki 300'den fazla konuğun tahliye edildiği bildirildi.

Manila Afet Müdahale Ajansı Başkanı Johnny Yu de itfaiye ekiplerinin otel mi yoksa kumarhane bölümünde mi başladığı henüz anlaşılamayan yangına hızla müdahale ettiklerini, tahliye çalışmalarının hemen başlatılmasının can kaybının artmasını engellediğini kaydetti.

Yu, yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, dumanlardan ağır etkilenen 6 otel çalışanının da hastanede tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.

Güvenlik kameralarının çalışmasından sorumlu 2 personelin ise halen otelde mahsur olduğu kaydedildi.

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek!Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek!
Roket teknolojisi ile üretildi! Uzay kalbi!Roket teknolojisi ile üretildi! Uzay kalbi!
Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filipinler Manila Pavillion Otel ve Casino otel yangın

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Şırnak'ta tank taburuna roketatarlı saldırı!

Şırnak'ta tank taburuna roketatarlı saldırı!

Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.