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Filipinler'de radyo yorumcusu öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

Filipinler Ulusal Gazeteciler Sendikası, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yönetimi sırasında basın çalışanlarını hedef alan 12. ölümcül saldırı olduğunu duyurdu

MANİLA (AA) - Filipinler'de bir radyo yorumcusu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilisi Arnel Escobal, ülkenin kuzeydoğusunda Albay bölgesindeki Daraga kentinde işe gitmek üzere aracına binen 38 yaşındaki radyo yorumcusu Joey Llana'ya kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Llana'nın saldırıda hayatını kaybettiği, saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Yetkililer, Llana'nın daha önce ölüm tehditleri aldığını, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Llnana'nın ölümünü kınarken, Filipinler Ulusal Gazeteciler Sendikası, bunun, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yönetimi sırasında basın çalışanlarını hedef alan 12. ölümcül saldırı olduğunu duyurdu.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, Filipinler hükümetine "yerel basına karşı şiddet kültürünü" ivedilikle kontrol altına alma çağrısında bulundu.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque da "özgür basının ve yaşam hakkının ihlali" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı.

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Filipinler radyo yorumcusu silahlı saldırı Uluslararası Gazeteciler Federasyonu

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