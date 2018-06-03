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Filipinler'de trafik kazası: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 19:42 | Son Güncelleme

Filipinler'de trafik kazası: 12 ölü

Filipinler'de meydana gelen trafik kazasında en az 12 kişi hayatını kaybetti.

The Manila Times'ta yer alan habere göre, Davao kentinde bir tırla minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu en az 12 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kazanın kentin Barangay Astorga bölgesindeki otobanda yaşandığı bildirildi.

Yaralılarının durumlarının ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Filipinler

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