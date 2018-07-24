Filipinler'de uyuşturucu ile mücadele

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 bin uyuşturucu suçlusunun öldürüldüğü operasyonlara devam edileceğini söyleyerek, "Sizin endişeniz insan hakları, benimki insanların hayatı" değerlendirmesinde bulundu.

Yerel basındaki habere göre, Duterte, ülke durumunu değerlendirdiği basın toplantısında, 5 bin uyuşturucu tacirinin öldürüldüğü operasyonların sonlandırılmayacağını ve daha sert şekilde devam edeceğini belirtti.

İnsan hakları örgütlerinin operasyonlara yönelik tepkilerine anlam veremediğini kaydeden Duterte, şunları belirtti:

"İnsan hakları örgütlerinin ve kilise din adamlarının uyuşturucu suçlularına karşı düzenlediğimiz operasyonlara tepki vermelerini anlayamıyorum. Sizin endişeniz insan hakları, benimki insanların hayatı."

Polis kayıtlarına göre, Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 1 Temmuz 2016 - 1 Haziran 2018 tarihlerinde 102 bin 630 operasyonda 4 bin 354 suçlu öldürülürken, 147 bin 802 kişi tutuklandı.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

