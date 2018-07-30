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Filipinler'deki muson yağmurları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

Yağışların zararının yaklaşık 52,6 milyon dolar olduğu açıklandı

Filipinler'de etkili muson yağmurlarının yaklaşık 52,6 milyon dolar zarara yol açtığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, Filipinler Afet Riski Yönetimi Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimi ve Luzon Adası'nda etkili muson yağmurlarının neden olduğu zararın yaklaşık 52,6 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Muson yağmurları kaynaklı sellerden en az 2 milyon kişinin etkilendiği belirtildi.

Başkent Manila ve Luzon Adası'nda geçen hafta etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı seller ve toprak kayması nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Muson zarar

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